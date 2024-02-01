Опубликовано 01 февраля 2024, 20:40
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Россиянам объяснили, как отличить серебро от подделки в домашних условиях
При покупке серебра хочется быть уверенным, что покупаешь качественное изделие, а не дешёвую подделку. Правда, мало кто может отличить одно от другого с ходу. Тогда на помощь придут домашние способы, с которыми справятся даже новички. О них «Известиям» рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.
Юрова уточнила, что серебро чаще всего встречается либо в ювелирных украшениях, либо в столовых приборах. Обычно признаком качества выступает проба. У украшений она, как правило, 925 или 875, на ложках и прочих вещах — 925, 800, 760. Но если пробы нет, то определить подлинность серебра можно в домашних условиях:
- Проверка на гибкость. Чем больше серебра в украшении, тем легче оно деформируется, так как серебро — мягкий металл.
- Проведите по металлу ляписным карандашом (продаётся в аптеке), если никаких изменений нет, то это серебро.
- С помощью ватной палочки нанесите спиртовую настойку с йодом на изделие и быстро смойте. Если останется тёмно-серый след, то предмет содержит серебро. Со временем пятно исчезнет само собой. Если пятно какого-то другого цвета, то это подделка.
При этом проще всего сходить к ювелиру. Он проверит изделие на подлинность за считаные секунды.
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