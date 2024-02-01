Россиянам объяснили, как отличить серебро от подделки в домашних условиях

Юрова уточнила, что серебро чаще всего встречается либо в ювелирных украшениях, либо в столовых приборах. Обычно признаком качества выступает проба. У украшений она, как правило, 925 или 875, на ложках и прочих вещах — 925, 800, 760. Но если пробы нет, то определить подлинность серебра можно в домашних условиях:

Проверка на гибкость . Чем больше серебра в украшении, тем легче оно деформируется, так как серебро — мягкий металл.

. Чем больше серебра в украшении, тем легче оно деформируется, так как серебро — мягкий металл. Проведите по металлу ляписным карандашом (продаётся в аптеке), если никаких изменений нет, то это серебро.

(продаётся в аптеке), если никаких изменений нет, то это серебро. С помощью ватной палочки нанесите спиртовую настойку с йодом на изделие и быстро смойте. Если останется тёмно-серый след, то предмет содержит серебро. Со временем пятно исчезнет само собой. Если пятно какого-то другого цвета, то это подделка.

При этом проще всего сходить к ювелиру. Он проверит изделие на подлинность за считаные секунды.

О том, как выбирать бриллианты, чтобы купить настоящие, рассказали тут.