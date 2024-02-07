Россиянам объяснили как вернуть почти 20 тыс. рублей за спортзал

Кто имеет право на налоговый вычет за фитнес

Налоговый вычет за абонемент в спортзал может получить любой россиянин, который работал официально и за которого работодатель платил налоги. При этом вычет можно получить и за оплату тренировок ребёнка до 18 лет или до 24, если он учится очно. Ребёнок может быть и приёмным.

Важный нюанс №1: если вы хотите получить вычет за оплату секций ребёнка, все чеки должны быть на ваше имя.

Важный нюанс №2: вычет за занятия ребёнка спортом можно получить только в том случае, если он тренировался в лицензированном образовательном учреждении из утверждённого правительством перечня. Список можно найти на официальном сайте Минспорта.

Какие документы понадобятся для налогового вычета за фитнес

Чтобы получить налоговый вычет за спорт, придётся сохранить определённые бумаги. К ним относятся:

договор на оказание физкоультурно-оздоровительных услуг;

все документы подтверждающие оплату: чеки, квитанции и др;

свидетельство о рождении ребёнка, если вы оплачиваете его тренировки.

Где оформлять и получать налоговый вычет

Оформить налоговый вычет можно через работодателя. Сначала зайдите на «Госуслуги» и подайте заявление в налоговую, приложив все документы. Потом в течение 30 дней вам придёт уведомление, которое нужно будет передать работодателю.

Второй вариант — напрямую через налоговую. Надо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в самой налоговой или на «Госуслугах», а также собрать необходимые документы. Ответа придётся ждать не более трёх месяцев. Если ответ будет положительным, то в течение месяца вы получите налоговый вычет.

Какой вычет за спорт можно получить в 2024 году

Максимальная сумма вычета за фитнес в 2024-м — 19 500 рублей при тратах на абонемент не более 150 000 рублей. Но что делать, если вы собираетесь потратить на спорт больше 150 000?

Можно разбить траты на два налоговых вычета. Например, одну часть вы оплатили в 2023 году, а другую — в 2024-м. Тогда вы сможете получить вычеты за оба платежа.

Налоговый вычет можно получить не только за оплату спорта, но и за много другое — покупку жилья, траты на лекарства, обучение и т. д. Недавно в Госдуме предложили ввести вычеты и за лечение домашних питомцев. Что известно о законопроекте — узнайте здесь.