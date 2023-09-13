Россиянам объяснили, как выбрать самые лучшие ортопедические стельки
Несмотря на повсеместную цифровизацию, жизнь всё ещё требует от человека много-много ходить, а значит, ножки периодически будут побаливать и уставать. Однако боль и усталость можно уменьшить, если правильно подбирать обувь и стельки к ней. Порой человеку требуются специальные стельки — ортопедические. О том, как их правильно выбрать, рассказал травматолог-ортопед, хирург Эльдар Кучава.
По словам Эльдара Кучавы, разных видов стелек продаётся очень много, и каждая из них имеет своё назначение. Так, спортивные стельки нужны, чтобы поддерживать уплощённые своды стопы. Они прекрасно подходят для бега, прыжков и так далее. Есть ещё каркасные стельки — их используют, чтобы скорректировать положение стопы. Делают такие стельки из жёсткого материала.
Существует другое деление, самое важное, — на готовые и индивидуальные стельки. И если первые — это стандартизированные изделия, заточенные под стопу среднестатистического человека, то вторые нужно подбирать с ортопедом, которые предварительно проведёт тщательный осмотр ваших ног.
Делают индивидуальную стельку так: нагревают изделие специальным феном и подгоняют её форму под ногу человека. После 2 недель адаптации она встаёт как влитая.
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