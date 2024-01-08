Россиянам объяснили, кому нельзя есть сосиски. Родителям на заметку

По словам специалиста, сосиски из-за их состава иногда не стоит есть даже здоровым людям. Дело в том, что в них много консервантов, стабилизаторов, красителей и антиоксидантов. Так они дольше хранятся и выглядят лучше. Плюс в сосисках полно соли и жира. Употребление соли в больших количествах ведёт к повышенному давлению и проблемам с сердцем и сосудами. А вот насыщенные жиры — прямой пути к высокому холестерину и бляшках в сосудах.

Кроме того, не стоит думать, что сосиски способны заменить мясо. Пищевых волокон и витаминов в них минимум. Так что если есть их часто, то ничего общего со здоровым такое питание иметь не будет. Также, согласно исследованиям, избыток обработанных мясных продуктов в рационе ведёт к раку. Всё из-за канцерогенов в составе.

По этим причинам сосиски лучше не давать детям, отметила Кузина в разговоре с aif.ru. Детский организм может быть особенно чувствителен к химозным добавкам, большому количеству соли и жира. Но если уж очень хочется, можно предложить ребёнку сосиски, предназначенные для детей. С осторожностью стоит употреблять этот фастфуд беременным. Не стоит налегать и тем, у кого панкреатит, холецистит, подагра и болезни печени, отметила нутрициолог.

О том, чем ещё опасен подобный фастфуд, читайте здесь.