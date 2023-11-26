Россиянам объяснили, почему в бездрожжевом хлебе всё равно есть дрожжи. Это маркетинг

По словам эксперта, бездрожжевой хлеб не содержит в своём составе на этикетке дрожжей, его готовят с использованием закваски. Но на деле последние нельзя приготовить без использования дрожжей. Ведь именно дрожжи делают хлеб хлебом — мягкий с пузырьками мякиш.

При приготовлении бездрожжевого хлеба стоит задача уменьшить количество дрожжей. В закваске их как раз в разы меньше. Кроме того, в самой муке тоже есть дрожжи. Это можно проверить так: разведите с водой обычную муку и дайте составу постоять. Он тоже запузырится и появится кисловатый запах. Всё потому, что в составе муки тоже есть бактерии, которые начинают множиться в тёплой и влажной среде.

В то же время говорить, что обычный хлеб и бездрожжевой одно и то же — неправильно. Дело в том, что всё зависит от продолжительности процесса брожения. При использовании обычных дрожжей он занимает от 40 до 180 минут, а на закваске — до шести часов. Более долгий процесс брожения позволяет улучшить усвояемость минералов и сохранить витамины. Это особенно важно для цельнозернового хлеба. У него по той же причине гликемический индекс будет ниже, то есть скачок сахара таким резким, как при употреблении обычного батона, не будет.

В составе бездрожжевого хлеба также есть молочнокислые бактерии. Они позволяют такому хлебу дольше храниться и лучше пахнуть. Эксперт заключил, что в конечном итоге весь хлеб можно считать бездрожжевым, так как любые дрожжи гибнут при выпечке изделия.

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