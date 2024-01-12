Россиянам пообещали рост стоимости аренды. К чему готовиться

Как объяснил Луценко, средние ставки по аренде вырастут как минимум на 20%. Произойдёт это из-за инфляции, роста тарифов ЖКХ и окончания программы льготной ипотеки.

Он напомнил, что в 2023 году сокращение предложения на этом рынке в некоторых городах достигло 70%. Поэтому надеяться на то, что цены остановят рост, не стоит. Первого июля программа завершится, и рост может даже ускориться.

А вот цены на вторичное жильё должны в 2024 году заметно снизиться. Так что, может, и на аренду тратиться не придётся — проще будет купить своё жильё. О том, почему купить свою квартиру выгоднее, чем снимать, объяснили в этом материале.