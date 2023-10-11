Россиянам предсказали ухудшение качества кофе из-за дешёвого рубля

Рыбенко рассказал РИА «Новости», что, поскольку кофе закупается в долларах, высокий курс американской валюты может «очень сильно съесть покупательную способность».

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты», — уверен специалист.

Лобода рассказал «Известиям», что прежде всего изменения коснутся премиального сорта арабика — его будут заменять более бюджетной робустой.

«Сначала на рынке будут смешанные сорта кофе. Да и в ресторанах и кофейнях высокого класса, скорее всего, ассортимент кофе также не изменится», — предсказывает экономист.

По его словам, нельзя исключать и частичное замещение кофейных зёрен суррогатами, как это уже частично происходит с шоколадом. В последние годы какао-бобы нередко заменяются недорогим кэробом — порошком из плодов рожкового дерева.

Подробнее о том, почему повышаются цены на кофе, можно почитать тут.