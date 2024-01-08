Россиянам раскрыли, как по инструкции понять, что препарат — пустышка

Распознать нерабочий препарат можно по надписи «гомеопатия» в инструкции к нему.

Однако не все производители пишут такое в открытую. Скрытая гомеопатия будет скрываться за шифрами с буквами S, C, M, D. Они означают разведения.

То же самое с препаратами, в которых присутствуют «антитела аффинно очищенные».

Обратите внимание на раздел инструкции «Фармакокинетика». Если суть его сводится к тому, что изучить фармакокинетику невозможно , то и узнать, что препарат работает, нельзя.

Если перед вами «лекарство от всего» с кучей показаний и почти полным отсутствием противопоказаний , это однозначно фуфломицин. Таких чудо-средств просто не существует, сообщили в телеграм-канале клиник доказательной медицины DocDeti & DocMed.

Фуфломицином в народе прозвали неэффективные, неработающие, не проверенные методами доказательной медицины лекарства. Например, эффективность препарата должен утвердить не только производитель, но и независимые эксперты.

Кстати, есть и другие способы проверить препараты на действенность. Подробнее о них читайте по ссылке.