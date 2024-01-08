Россиянам раскрыли, как по инструкции понять, что препарат — пустышка
Рассчитывать на волшебную таблетку от ОРВИ, похмелья или колик не стоит, как и на действенные успокоительные препараты без рецепта. Если врач выписывает вам такое или их пытаются продать в аптеке, прежде чем купить, почитайте инструкцию. По ней можно самостоятельно вычислить бесполезное лекарство. Врачи клиник DocDeti & DocMed рассказали, как это сделать.
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Распознать нерабочий препарат можно по надписи «гомеопатия» в инструкции к нему.
Однако не все производители пишут такое в открытую. Скрытая гомеопатия будет скрываться за шифрами с буквами S, C, M, D. Они означают разведения.
То же самое с препаратами, в которых присутствуют «антитела аффинно очищенные».
Обратите внимание на раздел инструкции «Фармакокинетика». Если суть его сводится к тому, что изучить фармакокинетику невозможно , то и узнать, что препарат работает, нельзя.
Если перед вами «лекарство от всего» с кучей показаний и почти полным отсутствием противопоказаний , это однозначно фуфломицин. Таких чудо-средств просто не существует, сообщили в телеграм-канале клиник доказательной медицины DocDeti & DocMed.
Фуфломицином в народе прозвали неэффективные, неработающие, не проверенные методами доказательной медицины лекарства. Например, эффективность препарата должен утвердить не только производитель, но и независимые эксперты.
Кстати, есть и другие способы проверить препараты на действенность. Подробнее о них читайте по ссылке.