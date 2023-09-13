Россиянам раскрыли причину отравления арбузами. Дело не в самой ягоде
Сезон арбузов пока не подошёл к концу, и люди стремятся съесть хотя бы одну полосатую ягоду, пока они ещё спелые и сладкие. Параллельно, как это обычно и бывает, выросло число отравлений арбузами. Встаёт закономерный вопрос, почему люди вообще травятся этой вкусной и полезной ягодой и как определить у себя отравление. Об этом рассказал инфекционист, эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.
Как объяснил Вадим Покровский, самим арбузом отравиться нельзя — плоды для употребления абсолютно безопасны. Токсичными их могут сделать только люди, которые занимаются выращиванием ягод.
Дело в том, что в растения могут попасть пестициды или другие химические вещества. А ещё специалисты могут переборщить с удобрениями в попытке добиться того, чтобы арбуз лучше плодоносил.
Распознать у себя отравление, к слову, довольно просто. Проявятся типичные признаки пищевого отравления. Это диарея, тошнота, рвота, слабость и повышение температуры тела.
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