Россиянам раскрыли причину отравления арбузами. Дело не в самой ягоде

Как объяснил Вадим Покровский, самим арбузом отравиться нельзя — плоды для употребления абсолютно безопасны. Токсичными их могут сделать только люди, которые занимаются выращиванием ягод.

Дело в том, что в растения могут попасть пестициды или другие химические вещества. А ещё специалисты могут переборщить с удобрениями в попытке добиться того, чтобы арбуз лучше плодоносил.

Распознать у себя отравление, к слову, довольно просто. Проявятся типичные признаки пищевого отравления. Это диарея, тошнота, рвота, слабость и повышение температуры тела.

Ранее мы рассказывали, что делать при отравлении грибами.