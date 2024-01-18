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08:00, 18 января 2024
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Россиянам раскрыли секрет выбора идеального зелёного салата. Присмотритесь к пятнам

Зелёный салат полезен для здоровья и есть в магазинах в любое время года, но закупаться им впрок — не вариант. Обычно он очень быстро теряет форму и свежесть. Вроде бы вы его только купили, такой зелёный и хрустящий, но вот листья уже стали вялыми и невзрачными. О том, как правильно выбирать и хранить зелёный салат, рассказали в Роскачестве.
Freepik/Racool_studio

Freepik/Racool_studio

По словам экспертов, отдавать предпочтение стоит ярким, сочным листьям без тёмных пятен и гнили. Ещё лучше брать тот, что в горшочке. Проверьте, чтобы наружные листья кочанного салата плотно прилегали к основанию и сам кочан «не разваливался».

Хранить зелёный салат стоит отдельно от других овощей в холодильнике. Чтобы он быстро не завял, его нужно поместить в полиэтиленовый или бумажный пакет. Срок хранения — два-три дня. Мокрые листья класть в холодильник не стоит.

При приготовлении салата листья лучше не резать, а рвать руками. Солить и добавлять масло стоит непосредственно перед подачей. Кстати, лучше всего сгодится оливковое или льняное. Чтобы салат стал ароматнее, можно добавить розмарин, мяту, кинзу или базилик.

О том, как выбрать хорошую халву, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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