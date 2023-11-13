Потребление
01:00, 13 ноября 2023
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Россиянам раскрыли секреты выбора свежей рыбы

Одними полуфабрикатами сыт не будешь, а для того, чтобы приготовить что-то посерьёзнее, придётся прикупить рыбы или мяса. Причём мало кто живёт на море и покупает рыбёху, выловленную вот только что. Так что надо ещё и тщательно её рассмотреть — не попортилась ли, пока путешествовала до магазина. О том, на что обращать внимание при покупке живой рыбы, рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

Россиянам раскрыли секреты выбора свежей рыбы
© pxhere.com

По словам специалиста, нужно ориентироваться на состояние чешуи, голову (как выглядят глаза, рот, жабры), а также на запах рыбы.

Поверхность свежей рыбы должна быть безупречной, лишь кое-где могут быть сбитые чешуйки. Чешуя должна иметь естественный окрас, блестеть, держаться крепко, на ней не может быть следов слизи.

Рот должен быть закрыт на замок: приоткрытый говорит о том, что продукт лежалый, рассказала эксперт «Газете.ru».

Глаза у свежей рыбы — ясные и выпуклые, а внутренняя поверхность жабр — красная. Также жабры должны плотно прилегать к телу и не иметь неприятного запаха.

У несвежего продукта жабры будут серыми или бурыми, со слизью и неприятным запахом.

Вообще запах — первое, что должно насторожить. Свежая рыба пахнет морем, водой или вообще почти ничем не пахнет. А несвежая источает ароматы, от которых хочется отойти подальше.

О том, сколько рыбы нужно есть в неделю, чтобы оставаться здоровым, можно почитать здесь.

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