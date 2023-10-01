Россиянам раскрыли, за какой колодец на даче могут влепить штраф

Где же должен находиться колодец? Во-первых, его непременно надо делать не менее чем в 25 метрах от канализации. Во-вторых, рядом не должно быть уличного туалета или душа, а также компоста или помойки.

Если вы захотели пробурить скважину, то об этом нужно сообщить в соответствующие органы и получить разрешение. Без него вам грозит 3000–5000 рублей штрафа.

В случае с артезианской скважиной всё серьёзнее. Добыча воды оттуда должна быть лицензирована. Иначе можно попасть на штраф до 1 млн рублей.

Также важно помнить, что извлекать можно не более 100 кубометров. Нарушители же рискуют попасть на штраф.

Следит за исполнением законодательства Росприроднадзор. Он же выдаёт соответствующие документы.

«Получается, что для наказания в виде штрафа властям придётся измерениями доказывать, что глубина вашего колодца превышает установленные нормы и вы потребляете более 100 кубометров воды в сутки», — объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.