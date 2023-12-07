Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть на Новый год

Калининград

Сколько стоит. Перелёт в обе стороны с багажом обойдётся примерно в 52 000 рублей. Проживание в двухместном номере в четырёхзвёздочном отеле будет стоить 44 000 рублей за 6 ночей.

Что посмотреть. Знаковые локации города связаны с его прусским прошлым: Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена XIII века; ставший филармонией Кафедральный собор; торжественные Бранденбургские ворота и множество музеев.

Отдельно стоит сказать о популярном местном блюде — клопсах. Это отварные тефтели из фарша и анчоусов, которые подают под сливочным соусом с каперсами.

Недалеко от Калининграда также находится популярный курорт Светлогорск. Как отметили специалисты, там тихо, спокойно и очень красиво.