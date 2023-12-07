Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть на Новый год
Новый год уже подступает, и россияне активно готовятся к выходным. Найти доступные предложения для поездок с каждым днём становится сложнее. Сервис «Яндекс Путешествия» рассказал о 5 направлениях из Москвы, которые подойдут для путешествия вдвоём с 1 по 7 января. Можно отправиться в Киргизию, Армению, Калининград, Владивосток или Минеральные Воды.
Ош, Киргизия
Сколько стоит. Перелёт в обе стороны на двоих с багажом обойдётся примерно в 61 500 рублей. За 6 ночей в двухместном номере в одном из местных отелей придётся отдать 31 500 рублей.
Что посмотреть. В Оше туристы могут посетить старинные районы вокруг горы Сулайман-Тоо, где расположены традиционные рынки и мастерские, древние памятники и архитектурные достопримечательности. В Оше переплетаются традиционная киргизская и советская архитектура.
Калининград
Сколько стоит. Перелёт в обе стороны с багажом обойдётся примерно в 52 000 рублей. Проживание в двухместном номере в четырёхзвёздочном отеле будет стоить 44 000 рублей за 6 ночей.
Что посмотреть. Знаковые локации города связаны с его прусским прошлым: Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена XIII века; ставший филармонией Кафедральный собор; торжественные Бранденбургские ворота и множество музеев.
Отдельно стоит сказать о популярном местном блюде — клопсах. Это отварные тефтели из фарша и анчоусов, которые подают под сливочным соусом с каперсами.
Недалеко от Калининграда также находится популярный курорт Светлогорск. Как отметили специалисты, там тихо, спокойно и очень красиво.
Минеральные Воды
Сколько стоит. Стоимость перелёта в обе стороны с багажом — примерно 73 000 рублей. За проживание в двухместном номере попросят около 20 000 рублей.
Что посмотреть. Минеральные Воды расположены в сердце Кавказских гор. Город считается «воротами» Ставропольского края — региона природных лечебных источников и курортов. Туристы могут не только оценить красоту заснеженных вершин, но и поправить здоровье в одном из местных санаториев с минеральной водой и лечебными процедурами.
Часто путешественники из Минвовод отправляются в Пятигорск, солнечный Кисловодск, а также Железноводск с его пещерами и рукотворным озером Тридцатка.
Владивосток
Сколько стоит. Перелёт из Москвы и обратно с багажом будет стоить около 58 000 рублей. На совместное проживание в двухместном номере одного из местных отелей хватит всего 25 000 рублей.
Что посмотреть. Владивосток окружён живописными охраняемыми зонами: национальные парки «Бикин», «Земля леопарда» и «Зов тигра», Лазовский и Уссурийский заповедники, Ханкайский и Дальневосточный морской биосферные резерваты. Там можно встретить амурского тигра, дальневосточного леопарда, пятнистых оленей и ондатру.
В столице Приморья легко найти заведения корейской, китайской, русской и паназиатской кухни. Кроме даров моря, здесь советуют попробовать десерты — эклеры с разнообразными начинками и другую французскую выпечку.
Ереван
Лететь из Москвы в Армению дороговато: прямой перелёт туда-обратно двоим туристам обойдётся минимум в 79 500 рублей. Зато отели в армянской столице относительно доступны: цены за проживание в двухместном номере четырёхзвёздочного отеля начинаются от 18 500 рублей.
На новогодних выходных можно сходить на рождественский базар в парке 2750-летия Еревана. Там туристы смогут купить сувениры и местные сладости — сухофрукты, шоколадное ассорти и многое другое.
Полюбоваться видами на город можно будет со смотровой площадки архитектурного комплекса Каскад в центре города. Отсюда же открывается вид на Большой и Малый Арарат.
Ранее специалисты из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выбрали шесть бюджетных путешествий на Новый год: три отечественных и три зарубежных. В списке есть Карелия, Грузия и другие доступные направления.