Россиянам рассказали, как избавиться от пищевой моли

По словам специалиста, при покупке стоит внимательно осматривать продукт, так как он уже может быть заражён, и тогда вы принесёте эту заразу домой. Если такое случилось, то испорченную крупу стоит выбросить, а места её хранения хорошо помыть, чтобы избавиться от кладок яиц и куколок.

При выборе товара в магазине насторожить должны любые посторонние вкрапления, небольшие комочки, тонкие паутинки — это всё признаки заражения пищевой молью. Если вы уже купили продукт, а он вызывает сомнения, то лучше прокалить крупу в духовке при температуре 80–120 градусов или положить в морозилку на ночь. Насекомые и их яйца после такого точно не выживут.

Хранить сыпучие продукты лучше в стеклянных или пластиковых банках с хорошо прилегающими крышками. Пакеты для этого дела не годятся, так как для личинок тонкая плёнка — не преграда. Кстати, зимой крупы и муку можно хранить на балконе: продуктам ничего не будет, а на морозе живность точно не заведётся.

В обычных сухофруктах вы, скорее всего, насекомых не встретите, так как они обрабатываются химикатами ещё на этапе роста. А вот в экосухофруктах вполне можно встретить незваных гостей. Если такое случилось, продукт нужно сразу выбросить.

О том, чем полезны сухофрукты, можно почитать здесь.