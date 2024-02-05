Россиянам рассказали, что будет с ценами на билеты в кино

С 2010 по 2020 год цены на билеты в кино не росли вообще. Открывшись после локдауна, кинотеатры повысили их на 5%. Многие зрители относятся к этому с пониманием, добавил он. В общем, цены и в дальнейшем никто снижать не планирует, поскольку кинотеатры «просто не могут выживать без этой меры», рассказал Исаев amic.ru.

Что россияне смотрят в кино

Отечественное кино зрители сейчас смотрят неплохо. В самом начале 2024 года на экраны вышел «Холоп-2», собравший 3,5 млрд в прокате, и «Бременские музыканты», заработавшие 2,7 млрд. У «Мастера и Маргариты», который сейчас идёт в кинотеатрах, касса уже достигла 417 млн рублей.

По словам Исаева, российские зрители хотят смотреть качественный зарубежный контент, который идёт легально, а не из-под полы. Такие фильмы показывают неплохие сборы. Например, боевик «Джон Уик 4» заработал 850 млн рублей. Даже историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом собрала более 400 млн рублей, что вряд ли бы произошло, если бы голливудские студии не ушли из России, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить алкоголь в кино и сериалах.