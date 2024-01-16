Россиянам рассказали, как выбрать вкусный холодец

Сначала про отличия. Холодец по ГОСТу — это мясной продукт, а студень — мясосодержащий, объяснила Головкова.

Прочитайте, что написано на этикетке: все холодцы относятся к категории А, а все студни — к категории Б. Последняя значит, что в ней меньше мяса.

Как понять, что холодец хороший:

у него будет яркий запах чеснока, перца, лаврового листа и гвоздики;

соли в составе должно быть не более 2,5%;

куски мяса должны быть не более 25 мм;

может (но необязательно) присутствовать зелень.

На что надо обратить внимание при выборе холодца. Первое — срок годности. Второе — внешний вид. Если бульон застывший, а блюдо прозрачное, то это не настоящий холодец — мясо залито желатином. Свиной и куриный бульоны должны быть более мутные.

Ранее врачи рассказали, сколько холодца можно есть в день.