02:00, 16 января 2024
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Россиянам рассказали, как выбрать вкусный холодец
Многие считают, что холодец и студень — это одно и то же блюдо. На самом деле эти два продукта хоть и похожи между собой, но всё-таки отличаются. В чём отличия холодца от студня и как выбрать хороший холодец, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Придётся внимательно читать этикетку и принюхиваться. Вот на что нужно обращать внимание.
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Сначала про отличия. Холодец по ГОСТу — это мясной продукт, а студень — мясосодержащий, объяснила Головкова.
Прочитайте, что написано на этикетке: все холодцы относятся к категории А, а все студни — к категории Б. Последняя значит, что в ней меньше мяса.
Как понять, что холодец хороший:
- у него будет яркий запах чеснока, перца, лаврового листа и гвоздики;
- соли в составе должно быть не более 2,5%;
- куски мяса должны быть не более 25 мм;
- может (но необязательно) присутствовать зелень.
На что надо обратить внимание при выборе холодца. Первое — срок годности. Второе — внешний вид. Если бульон застывший, а блюдо прозрачное, то это не настоящий холодец — мясо залито желатином. Свиной и куриный бульоны должны быть более мутные.
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