Потребление
01:30, 13 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как с помощью ножа проверить свежесть куриного мяса

Куриное мясо — одно из самых популярных у россиян. При сравнительной дешевизне оно ещё и крайне полезное. В нём куча витаминов и важных микроэлементов, навалом белка, а вот калорий совсем мало. Но чтобы получить максимум всех этих полезных свойств, мясо кур должно быть свежим. Как правильно выбирать кур в магазине, рассказали в Роспотребнадзоре.

Россиянам рассказали, как с помощью ножа проверить свежесть куриного мяса
© Freepik/azerbaijan_stockers

Совет первый — покупайте небольшие куриные тушки. Мясо кур весом 1,5–2 кг более нежное и не такое жирное.

При выборе мяса смотрите на кожу. Она должна быть чистая, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтёков.

Цвет самого мяса тоже важен: куриная грудка должна быть приятного нежно-розового цвета, а бёдра — ярко-розовые или красные, если это мясо домашней курицы.

На то, что мясо испортилось, будет указывать:

  • тёмно-розовый цвет;
  • серые пятна;
  • слизь.

Никакого постороннего запаха у куриного мяса быть не должно.

В ведомстве поделились лайфхаком, как проверить куриное мясо на свежесть. Нужно нагреть обычный кухонный нож и проткнуть им куриное мясо. Если после этого действия появился неприятный запах — мясо придётся выбросить.

Больше о пользе куриного мяса читайте тут.

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