Россиянам рассказали, как с помощью ножа проверить свежесть куриного мяса

Совет первый — покупайте небольшие куриные тушки. Мясо кур весом 1,5–2 кг более нежное и не такое жирное.

При выборе мяса смотрите на кожу. Она должна быть чистая, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтёков.

Цвет самого мяса тоже важен: куриная грудка должна быть приятного нежно-розового цвета, а бёдра — ярко-розовые или красные, если это мясо домашней курицы.

На то, что мясо испортилось, будет указывать:

тёмно-розовый цвет;

серые пятна;

слизь.

Никакого постороннего запаха у куриного мяса быть не должно.

В ведомстве поделились лайфхаком, как проверить куриное мясо на свежесть. Нужно нагреть обычный кухонный нож и проткнуть им куриное мясо. Если после этого действия появился неприятный запах — мясо придётся выбросить.

Больше о пользе куриного мяса читайте тут.