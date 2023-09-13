Россиянам рассказали, как с помощью ножа проверить свежесть куриного мяса
Куриное мясо — одно из самых популярных у россиян. При сравнительной дешевизне оно ещё и крайне полезное. В нём куча витаминов и важных микроэлементов, навалом белка, а вот калорий совсем мало. Но чтобы получить максимум всех этих полезных свойств, мясо кур должно быть свежим. Как правильно выбирать кур в магазине, рассказали в Роспотребнадзоре.
Совет первый — покупайте небольшие куриные тушки. Мясо кур весом 1,5–2 кг более нежное и не такое жирное.
При выборе мяса смотрите на кожу. Она должна быть чистая, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтёков.
Цвет самого мяса тоже важен: куриная грудка должна быть приятного нежно-розового цвета, а бёдра — ярко-розовые или красные, если это мясо домашней курицы.
На то, что мясо испортилось, будет указывать:
- тёмно-розовый цвет;
- серые пятна;
- слизь.
Никакого постороннего запаха у куриного мяса быть не должно.
В ведомстве поделились лайфхаком, как проверить куриное мясо на свежесть. Нужно нагреть обычный кухонный нож и проткнуть им куриное мясо. Если после этого действия появился неприятный запах — мясо придётся выбросить.
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