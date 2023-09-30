Россиянам рассказали, как выбрать парфюм для защиты от простуды или стресса

Если знать, как ингредиенты парфюмерных композиций и эфирные масла действуют на нас, можно сделать свой парфюм профилактическим и даже терапевтическим средством, отметил эксперт.

Эфирные масла могут:

успокаивать,

стимулировать,

снимать стресс,

оказывать антибактериальное и противовоспалительное действие,

помогать бороться с вирусами и ещё много чего хорошего.

Вот только 5 компонентов эфирных масел, которые принесут пользу организму:

лимонен (есть в лимоне, апельсине, грейпфруте) — стимулирует иммунную систему, обладает антибактериальными свойствами, помогает бороться со стрессом.

(есть в лимоне, апельсине, грейпфруте) — стимулирует иммунную систему, обладает антибактериальными свойствами, помогает бороться со стрессом. линалоол (лаванда, розмарин, базилик) — успокаивает, снимает тревогу, улучшает сон,

(лаванда, розмарин, базилик) — успокаивает, снимает тревогу, улучшает сон, карвакрол (масло чайного дерева, орегано, тимьян) — укрепляет иммунную систему, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами,

(масло чайного дерева, орегано, тимьян) — укрепляет иммунную систему, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами, ментол (эфирное масло перечной мяты и эвкалипта) — помогает при перенапряжении мышц и головной боли,

(эфирное масло перечной мяты и эвкалипта) — помогает при перенапряжении мышц и головной боли, гераниол (роза, палисандра, лемонграсс) — действует как антиоксидант, помогает снять стресс и улучшить настроение.

Однако с парфюмерией и эфирными маслами нужно строго соблюдать рекомендуемые дозы, потому что некоторые компоненты могут вызвать аллергию или плохо влиять на какие-то лекарства, которые вы принимаете, предупредил эксперт в разговоре с изданием «Доктор Питер».