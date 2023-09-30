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09:45, 30 сентября 2023
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Россиянам рассказали, как выбрать парфюм для защиты от простуды или стресса

Как мы обычно выбираем духи? В первую очередь по запаху, который приятен. А заодно смотрим, подходит ли он под время года, тренды и отражает ли нашу индивидуальность. Но у парфюма есть ещё одно свойство, о котором многие забывают или вовсе не знают. Он может быть ещё и лечебным, отметил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Россиянам рассказали, как выбрать парфюм для защиты от простуды или стресса
© Freepik/freepic.diller

Если знать, как ингредиенты парфюмерных композиций и эфирные масла действуют на нас, можно сделать свой парфюм профилактическим и даже терапевтическим средством, отметил эксперт.

Эфирные масла могут:

  • успокаивать,
  • стимулировать,
  • снимать стресс,
  • оказывать антибактериальное и противовоспалительное действие,
  • помогать бороться с вирусами и ещё много чего хорошего.

Вот только 5 компонентов эфирных масел, которые принесут пользу организму:

  • лимонен (есть в лимоне, апельсине, грейпфруте) — стимулирует иммунную систему, обладает антибактериальными свойствами, помогает бороться со стрессом.
  • линалоол (лаванда, розмарин, базилик) — успокаивает, снимает тревогу, улучшает сон,
  • карвакрол (масло чайного дерева, орегано, тимьян) — укрепляет иммунную систему, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами,
  • ментол (эфирное масло перечной мяты и эвкалипта) — помогает при перенапряжении мышц и головной боли,
  • гераниол (роза, палисандра, лемонграсс) — действует как антиоксидант, помогает снять стресс и улучшить настроение.

Однако с парфюмерией и эфирными маслами нужно строго соблюдать рекомендуемые дозы, потому что некоторые компоненты могут вызвать аллергию или плохо влиять на какие-то лекарства, которые вы принимаете, предупредил эксперт в разговоре с изданием «Доктор Питер».

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