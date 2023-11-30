Россиянам рассказали, как выбрать вкусный горошек и кукурузу для салата
Чем ближе Новый год, тем дороже становятся продукты для праздничного стола. Так что имеет смысл закупиться всем не скоропортящимся заранее. Например, консервированным горошком и кукурузой. Как правильно выбрать эти продукты, чтобы не отравиться потом салатами, рассказала менеджер по качеству компании «Мой маркет» Зарина Хатамова. Всё довольно просто.
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Как выбирать горошек
Для консервации подходят не все сорта горошка, предупредила Хатамова. Лучше всего покупать зелёный горошек мозговых сортов. У него мягкие зёрна, которые буквально тают во рту.
А вот что не надо брать, так это восстановленный продукт. Такие консервы делают из высушенного горошка. У него будет более жёсткая и грубая текстура, а зёрна — пресноватые на вкус.
Выбираем кукурузу для салатов
У консервированной кукурузы должен быть максимально простой состав: помимо, собственно, зёрен, там должны быть только вода и соль, иногда — сахар.
Качественная кукуруза имеет однородные по цвету ярко-жёлтые зёрна без пятен. Заливка у неё должна быть полупрозрачной, молочного оттенка, сказала Хатамова порталу Life.ru.
Стоит обратить внимание на дату изготовления: лучше брать консервы, изготовленные летом или в начале осени, отметила эксперт. Так вы гарантированно получите молодые, сладкие и вкусные зёрна кукурузы.