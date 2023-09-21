Россиянам рассказали, какие продукты подорожают осенью 2023 года. Готовьте деньги

Экзотические фрукты и овощи

Популярные среди россиян манго, авокадо, различные орехи станут дороже в первую очередь из-за того, что завозятся из-за рубежа, рассказал «Секрету» заведующий базовой кафедрой РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. Цены на такие товары растут при пересчёте на курс рубля.

Российские фрукты и овощи

Технически они не подорожают, а лишь вернутся к весеннему уровню цен — ведь их сезон прошел. Как объяснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, летом происходит сезонное снижение цен, а осенью оно прекращается, но многие потребители воспринимают это как подорожание из-за каких-то внешних факторов. Также не стоит забывать о потенциальном росте трат на логистику и связи с урожайностью.

Мясо

Это касается и курицы, и баранины, и свинины. Говядина на их фоне дорожает не так заметно. Связан рост цен с удорожанием кормов, медикаментов для животных, а также импортного оборудования, рассказывает исполнительный директор финансового маркетплейса “Выберу.ру”.

Рыба

Традиционно дорожает осенью дважды. Сначала — из-за дальневосточной путины, и касается это в первую очередь красных видов рыб. Повышение цен связано как с природными факторами, так и с инфляцией, ведь рыбакам нужно и отбить расходы, и заработать, пояснила представитель сети гастрономических бутиков «Азбука Севера» Александра Семушина.

Следом идет предновогоднее повышение. С начала холодов растут цены на северную подлёдную рыбу, которую непросто добывать.

Хлеб

Здесь важную роль играет выход России из зерновой сделки, после чего стоимость зерна и муки увеличилась как на мировом, так и на отечественном рынке, отметил Баджурак. Также подорожало обслуживание импортного оборудования и зарубежное сырьё: солод и другие добавки.

Кофе, чай, сахар

Вполне могут подорожать сахар и кофе, которые подтянут за собой сопряжённую продукцию: кондитерские изделия, конфитюры, сладкие газированные напитки, уверена Ольга Лебединская. Под ударом может оказаться и чай. Всё из-за резкого повышения цен на импортное сырьё и непостоянства курса рубля.

По словам управляющего партнёра Coffee Like Антона Макарова, кофе начал расти в цене еще в марте 2022 года, когда из-за перестройки логистических путей стало дороже везти в Россию зеленые необжаренные кофейные зерна. И этот тренд в стране сохраняется.

Алкоголь

Здесь рост цен в России объясняется дополнительными затратами производителей на бумагу, плёнку, бутылки и другую сопутствующую продукцию, пояснил Баджурак.