Россиянам рассказали, когда таксист может отказаться везти ребёнка

До какого возраста дети должны ездить в автокресле

Закон гласит, что дети до 1 года должны перевозиться в автолюльке с маркировкой «0». С 1 до 7 лет они должны находиться в специальных автокреслах, подходящих по росту и весу ребёнка.

С 7 до 11 лет включительно детям можно ехать на заднем сиденье с обычными ремнями безопасности. На переднем сиденье можно ездить только со специальным удерживающим устройством.

С 12 лет ребёнку можно ездить просто с ремнями безопасности на заднем и переднем сиденье. Но здесь всё ещё зависит от роста: если он меньше 150 см, то лучше пользоваться удерживающими устройствами, пока ребёнок не подрастёт, отметили в Роскачестве.

Может ли ребёнок ехать в такси без родителей

При соблюдении всех условий безопасности ребёнок может ехать в такси без родителей.

«Но важно понимать, что водитель при этом, по сути, оказывает услуги сопровождения несовершеннолетнего ребёнка. А делать это он не обязан, поэтому может отказаться», — пояснили в Роскачестве.

Можно ли ехать в такси со своим автокреслом

Представим ситуацию: мама заказала такси по обычном тарифу (то есть не по детскому), так как у неё есть своё автокресло для ребёнка. Однако водитель отказывается их везти. Закон будет на его стороне, так как он не может быть уверен в качестве кресла, которое использует взрослый пассажир. А в случае ДТП вся ответственность будет на нём.

Можно ли ехать с ребёнком в такси по обычном тарифу

Таксист имеет право отказаться от поездки, если родители хочет поехать с ребёнком не по детскому тарифу. Суть в том, что водители, которые не работают с детскими тарифами, не имеют в машине удерживающих устройств, и значит, не могут выполнить всех условий перевозки детей. А если согласятся, то нарушат закон.

Могут ли отменить поездку в такси из-за неподходящего кресла

Всё зависит от того, указал ли родитель возраст ребёнка. Если он это сделал, то система должна подобрать для него такси с подходящим креслом. Водитель подобранной машины уже не имеет права отказываться от поездки.

Если же родитель не указал возраст ребёнка, а водитель потом заявил, что у него нет подходящего кресла, то правда на стороне таксиста.

Нужны ли документы на кресло в такси

Обычно документы не нужны, но, если есть возможность, лучше таксистам взять их с собой. Они могут потребоваться, если таксиста остановит инспектор ГИБДД.

А ещё документы могут пригодиться пассажиру, если водитель сомневается в качестве вашего автокресла и отказывается от поездки.

Экономить на такси можно без нарушения законов. Есть как минимум 4 верных способа легально сбить цену на поездку. Узнайте о них здесь.