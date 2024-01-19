Потребление
Опубликовано 19 января 2024, 18:40
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Россиянам рассказали о резком снижении цен на отдых в Турции

Отели в Турции снизили стоимость проживания для россиян более чем на 20%. Это подтверждают крупные российские туроператоры. В итоге больше россиян стали оформлять раннее бронирование, рассказали в Coral Travel. Также на руку россиянам сыграл тот факт, что курс евро немного опустился по сравнению с 2023 годом, отметили в Российском союзе туриндустрии.
Россиянам рассказали о резком снижении цен на отдых в Турции
© Freepik/standret

«Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели», — сообщила представительница Coral Travel Марина Макаркова.

Снижение цен на отели в Турции подтвердили и в компании Anex. Представительница турфирмы Виктория Худаева сообщила, что благодаря договорённости с турецкими туроператорами цены «более чем на 20% ниже, чем в то же время в прошлом году».

У туроператора «Пегас туристик» к середине января объём ранних продаж в Турцию, как утверждается, вырос вдвое. В компании это объяснили снижением цен отелями, а также тем, что продажи были начаты раньше — уже в октябре.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что одной из причин высоких цен на проживание в 2023 году был рост курса евро. Из-за этого спрос на отдых в Турции у россиян оказался ниже прогнозов. С тех пор евро чуть откатился и стоит примерно 96,5 рубля. С другой стороны, до лета курс ещё может измениться.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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