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19:20, 08 января 2024
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Россиянам рассказали о самых частых поломках китайских авто в морозы

Китайских машин становится всё больше на российском рынке. Нынешней зимой автомобилям из Поднебесной неожиданный тест-драйв устроила погода. Машины из КНР по-разному пережили нагрянувшие аккурат к новогодним каникулам аномальные морозы. Кто-то испытание прошёл, а кому-то пришлось обращаться за помощью автомехаников. С какими поломками чаще всего сталкивались водители?

Freepik/standret

Freepik/standret

Вот основные неприятности, с которыми машины приезжали в автосервис:

  • приборные панели не реагируют на сенсор,
  • глючат многофункциональные мультимедийные устройства,
  • выходят из строя топливные насосы,
  • разряжается аккумулятор,
  • мёрзнут щётки.

Владельцы машин Haval также столкнулись с тем, что у них плохо работает печка, а у авто марки Exeed замерзала система климат-контроля.

При этом мнение представителей автосервисов по поводу того, как китайские авто пережили холода, разошлись, сообщил РБК. В компании Remtech заявили, что количество таких машин в морозы у них выросло. Зато в автосервисе «Автолегенд» наплыва «китайцев» не увидели.

В автосервисе «Академический» отметили, что в холода на ремонт в принципе привозят больше авто. Не запуститься может любая машина. Это зависит от года выпуска, сигнализации, а главное — аккумулятора. Причём больше всего проблем в морозы у дизельных авто, добавили в компании.

Новый год обычно начинался с подорожания автомобилей. Судя по всему, 2024 год станет исключением. Есть мнение, что в этот раз автосалоны не будут переписывать ценники — и вот почему.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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