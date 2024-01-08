Россиянам рассказали о самых частых поломках китайских авто в морозы
Китайских машин становится всё больше на российском рынке. Нынешней зимой автомобилям из Поднебесной неожиданный тест-драйв устроила погода. Машины из КНР по-разному пережили нагрянувшие аккурат к новогодним каникулам аномальные морозы. Кто-то испытание прошёл, а кому-то пришлось обращаться за помощью автомехаников. С какими поломками чаще всего сталкивались водители?
Freepik/standret
Вот основные неприятности, с которыми машины приезжали в автосервис:
- приборные панели не реагируют на сенсор,
- глючат многофункциональные мультимедийные устройства,
- выходят из строя топливные насосы,
- разряжается аккумулятор,
- мёрзнут щётки.
Владельцы машин Haval также столкнулись с тем, что у них плохо работает печка, а у авто марки Exeed замерзала система климат-контроля.
При этом мнение представителей автосервисов по поводу того, как китайские авто пережили холода, разошлись, сообщил РБК. В компании Remtech заявили, что количество таких машин в морозы у них выросло. Зато в автосервисе «Автолегенд» наплыва «китайцев» не увидели.
В автосервисе «Академический» отметили, что в холода на ремонт в принципе привозят больше авто. Не запуститься может любая машина. Это зависит от года выпуска, сигнализации, а главное — аккумулятора. Причём больше всего проблем в морозы у дизельных авто, добавили в компании.
Новый год обычно начинался с подорожания автомобилей. Судя по всему, 2024 год станет исключением. Есть мнение, что в этот раз автосалоны не будут переписывать ценники — и вот почему.