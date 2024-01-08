Россиянам рассказали о самых частых поломках китайских авто в морозы

Вот основные неприятности, с которыми машины приезжали в автосервис:

приборные панели не реагируют на сенсор,

глючат многофункциональные мультимедийные устройства,

выходят из строя топливные насосы,

разряжается аккумулятор,

мёрзнут щётки.

Владельцы машин Haval также столкнулись с тем, что у них плохо работает печка, а у авто марки Exeed замерзала система климат-контроля.

При этом мнение представителей автосервисов по поводу того, как китайские авто пережили холода, разошлись, сообщил РБК. В компании Remtech заявили, что количество таких машин в морозы у них выросло. Зато в автосервисе «Автолегенд» наплыва «китайцев» не увидели.

В автосервисе «Академический» отметили, что в холода на ремонт в принципе привозят больше авто. Не запуститься может любая машина. Это зависит от года выпуска, сигнализации, а главное — аккумулятора. Причём больше всего проблем в морозы у дизельных авто, добавили в компании.

Новый год обычно начинался с подорожания автомобилей. Судя по всему, 2024 год станет исключением. Есть мнение, что в этот раз автосалоны не будут переписывать ценники — и вот почему.