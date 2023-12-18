Россиянам рассказали, почём нынче искусственные ёлки

В конце 2022 года средняя стоимость искусственной ёлки, по данным банка «Русский стандарт», составляла 3991 рубль. В этом году такое дерево обойдётся в 4450 рублей.

Как показывает статистика банка, россияне всё же больше предпочитают натуральные ели. Почти половина тех, кто приобретал лесных красавиц к Новому году, брали именно живые деревья. В конце 2023 года натуральные ёлки интересовали покупателей меньше, чем искусственные, — соотношение было примерно 40 на 60.

Покупателей живых елей не смущает даже цена. За импортную ёлку высотой 2 метра, по некоторым данным, придётся выложить до 12 000 рублей. Отечественные ёлки можно найти и по 1100, но они не такие красивые и пушистые.

У «Русского стандарта» другая информация. Средний чек на покупку натуральной ёлки в декабре составил 5810 рублей. По сравнению с прошлым годом он почти не изменился — тогда он составлял 5640 рублей, сообщил ТАСС.

Помните: искусственную ёлку тоже надо выбирать с умом. Вот 3 признака по-настоящему качественного дерева.