Россиянам рассказали, почём нынче искусственные ёлки
Перед Новым годом цены традиционно растут на всё: начиная от продуктов и заканчивая атрибутами праздника. Главный новогодний символ — ёлка. Живые ёлки в этом году подорожали почти вдвое (правда, и покупают их чаще). Искусственные, оказывается, тоже выросли в цене, хотя и намного меньше. Рассказываем, сколько придётся отдать за дерево, которым можно пользоваться несколько лет.
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В конце 2022 года средняя стоимость искусственной ёлки, по данным банка «Русский стандарт», составляла 3991 рубль. В этом году такое дерево обойдётся в 4450 рублей.
Как показывает статистика банка, россияне всё же больше предпочитают натуральные ели. Почти половина тех, кто приобретал лесных красавиц к Новому году, брали именно живые деревья. В конце 2023 года натуральные ёлки интересовали покупателей меньше, чем искусственные, — соотношение было примерно 40 на 60.
Покупателей живых елей не смущает даже цена. За импортную ёлку высотой 2 метра, по некоторым данным, придётся выложить до 12 000 рублей. Отечественные ёлки можно найти и по 1100, но они не такие красивые и пушистые.
У «Русского стандарта» другая информация. Средний чек на покупку натуральной ёлки в декабре составил 5810 рублей. По сравнению с прошлым годом он почти не изменился — тогда он составлял 5640 рублей, сообщил ТАСС.
Помните: искусственную ёлку тоже надо выбирать с умом. Вот 3 признака по-настоящему качественного дерева.