Россиянам рассказали, взлетят ли цены на машины после Нового года

Сейчас у дилеров припасено примерно 200 000 автомобилей. Это довольно много, объяснил Моржаретто. Вот почему цены в начале года не вырастут.

Однако это не значит, что машины не подорожают вовсе, добавил эксперт. Просто рост будет не резким, а на уровне инфляции.

Хотя цены на авто к концу 2023 года уже выросли неслабо. А с нового года для водителей подорожает ещё и техосмотр. Вот на сколько он будет дороже.