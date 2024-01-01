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05:00, 01 января 2024
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Россиянам рассказали, взлетят ли цены на машины после Нового года

С наступлением нового года автосалоны обычно переписывают ценники — всё немного дорожает, на 1–2%. Однако в этом году традиционного постновогоднего роста цен не случится, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Дело в том, что на складах у дилеров всё ещё пылится довольно много машин, так что сначала нужно продать их. Будет ли вообще подорожание?

Freepik/vwalakte

Freepik/vwalakte

Сейчас у дилеров припасено примерно 200 000 автомобилей. Это довольно много, объяснил Моржаретто. Вот почему цены в начале года не вырастут.

Однако это не значит, что машины не подорожают вовсе, добавил эксперт. Просто рост будет не резким, а на уровне инфляции.

Хотя цены на авто к концу 2023 года уже выросли неслабо. А с нового года для водителей подорожает ещё и техосмотр. Вот на сколько он будет дороже.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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