Россиянам рассказали, взлетят ли цены на машины после Нового года
С наступлением нового года автосалоны обычно переписывают ценники — всё немного дорожает, на 1–2%. Однако в этом году традиционного постновогоднего роста цен не случится, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Дело в том, что на складах у дилеров всё ещё пылится довольно много машин, так что сначала нужно продать их. Будет ли вообще подорожание?
Freepik/vwalakte
Сейчас у дилеров припасено примерно 200 000 автомобилей. Это довольно много, объяснил Моржаретто. Вот почему цены в начале года не вырастут.
Однако это не значит, что машины не подорожают вовсе, добавил эксперт. Просто рост будет не резким, а на уровне инфляции.
Хотя цены на авто к концу 2023 года уже выросли неслабо. А с нового года для водителей подорожает ещё и техосмотр. Вот на сколько он будет дороже.