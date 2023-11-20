Россияне со взглядом школьника смогут купить пиво без паспорта. Но придётся кое-что сдать

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сказал «Известиям», что систему продажи табака и алкоголя без паспорта собираются запустить в 2024 году. Достаточно будет подтверждённого аккаунта на «Госуслугах» и селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Ещё понадобится подтверждённый цифровой профиль.

Систему готовы поставить у себя магазины X5 Group («Перекрёсток» и «Пятёрочка»). В «Магните» тоже сказали, что заинтересованы во внедрении цифровых паспортов для совершения покупок.

Но пока проблема в том, как это всё воплотить в жизнь. В ЦБТ подчеркнули: массовое внедрение сервиса займёт время, ведь нужно настроить терминалы и устройства самообслуживания, интегрировать информационные системы и провести другую работу.

А ещё россияне по-разному относятся к идее сдавать биометрические данные. Летом в некоторых регионах люди даже осаждали МФЦ, чтобы поскорее оформить отказ от передачи биометрии. В Роскачестве подчёркивали, что отказаться от передачи биометрии и запретить её обработку можно в любой момент.