Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая за 89 рублей

Сначала Копейкин потребовал от Ozon 10 000 рублей компенсации за нарушение прав потребителя, ещё столько же — за односторонний разрыв договора купли-продажи, 25 000 рублей моральной компенсации, а также компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присуждённой ему суммы.

Ozon попытался оправдаться: мол, чай не продали мужчине, потому что его не было в наличии. Однако суд счёл это недостаточным аргументом. Впрочем, и требования Копейкина он не удовлетворил полностью. Мужчине присудили 500 рублей компенсации морального вреда и 250 рублей штрафа.

Другие инстанции подтвердили это решение. В итоге россиянин дошёл аж до Верховного суда. Тот посчитал, что если маркетплейс вернул покупателю деньги, это вовсе не значит, что он может отказываться от поставки товара.

Первым сдался Ozon. Компания решила пойти на мировую с любителем чая. Апелляционная инстанция Ивановского областного суда утвердила мировое соглашение между покупателем и маркетплейсом (детали соглашения неизвестны). И заодно взыскала с Ozon 5000 рублей компенсации морального вреда.

По мнению юристов, маркетплейс пошёл на мировую, чтобы избежать волны похожих исков от других покупателей, не дождавшихся своих товаров.