Россиянин обнаружил свалку куриных яиц. В магазинах продукт стоил 200 рублей

Видео с найденной свалки появилось в соцсетях. Автор записи сообщил, что наткнулся на свалку в посёлке Чкаловском. В мэрии его попросили указать координаты местности. Впоследствии Россельхознадзор подтвердил: свалка яиц действительно существует. Специалисты ведомства уже взяли пробы выброшенных продуктов на предмет инфекций.

«Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению», — рассказали в ведомстве изданию Ngs.ru.

Кто устроил свалку, пока неясно. Если виновного не найдут, устранять её придётся собственнику земельного участка. Жители региона тем временем стали возмущаться, что ещё яйца просто выкинули, хотя ещё недавно в некоторых местах они стоили 200 рублей.