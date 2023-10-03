Россиянин решил продать меню первого в стране «Макдоналдса» за 4,3 млн рублей
Необычный лот выставил на «Авито» житель Москвы. Именно в столице России в январе 1991 года открылась первая в стране точка американской сети фастфуда. Она располагалась на Пушкинской площади. В 2022 году «Макдоналдс» ушёл из России, а на месте того самого первого ресторана появилось первое заведение отечественного преемника сети «Вкусно — и точка».
Меню, выставленное на продажу, по словам владельца, подкладывали на подносы. Оно сохранилось в отличном состоянии, «без порезов и надрывов бумаги», говорится в описании к лоту. Также продавец отметил, что в этом меню «не введён филе-о-фиш».
Москвич, сохранивший в идеальном состоянии меню первого в России «Макдака», не единственный, кто хочет заработать на фастфуде. Федеральная налоговая служба с 1 октября 2023 года подняла НДС на такую еду с 10% до 20%. Крупные сети «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» вроде как не против.