Россиянин решил продать меню первого в стране «Макдоналдса» за 4,3 млн рублей

Меню, выставленное на продажу, по словам владельца, подкладывали на подносы. Оно сохранилось в отличном состоянии, «без порезов и надрывов бумаги», говорится в описании к лоту. Также продавец отметил, что в этом меню «не введён филе-о-фиш».

Москвич, сохранивший в идеальном состоянии меню первого в России «Макдака», не единственный, кто хочет заработать на фастфуде. Федеральная налоговая служба с 1 октября 2023 года подняла НДС на такую еду с 10% до 20%. Крупные сети «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» вроде как не против.