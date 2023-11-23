Сальмонелла и кости. Какие пельмени в России могут вас отравить

Пельмени с опасными бактериями

По данным Роскачества, повышенное количество микроорганизмов оказалось в пельменях торговых марок «Горячая штучка», «Зелёная линия». Причём в пельменях последней выявили несоответствия по содержанию бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Та же самая проблема с пельменями «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ».

Сальмонеллы нашлись в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково». А в продукции «Вкусвилла» обнаружили листерии — болезнетворные бактреии, вызывающие пищевое заболевание листериоз.

«Так как пельмени оказались в некоторой степени рисковым продуктом с точки зрения микробиологии, варите их в кипящей воде не менее 10 минут », — посоветовало Роскачество.

Где нашли перемолоты кости и сою

Из 20 исследованных марок в фарше 5 брендов пельменей оказались частицы костной ткани. Отличились пельмени «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

В пельменях двух марок нашли сою. Использование этого ингредиента не считается нарушением, но не соответствует требованиям Роскачества. При этом производителей пельменей «Тураково» использовал сою, но не указал её в составе.

Самые мясные пельмени

По ГОСТу массовая доля фарша в пельменях должна быть не менее 50%. Больше 55% фарша оказалось в пельменях «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория».

Также по стандарту белка в пельменях категории «Б» должно быть не менее 12%, а в пельменях категории «В» — не менее 10%. Самыми белковыми оказались пельмени «Вкусвилла» — почти 13%.