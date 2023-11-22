Самый загруженный склад Wildberries залило. В воде оказались сотни заказов

Отмечается, что ответственными за аварию могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Если подтвердится их вина, они должны будут возместить ущерб от испорченных товаров.

Как отмечает сервис Wbprod, Коледино — самый загруженный склад Wildberries. Это единственный склад, куда можно сдать поставки с ювелирными изделиями. Также только здесь принимаются товары под давлением и моторные масла.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заставила Wildberries изменить правила для покупателей. Теперь отказ от товара на Wildberries будет бесплатным и покупатель не обязан при получении проверять качество товара.