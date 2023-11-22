Потребление
11:40, 22 ноября 2023
1 мин.

Самый загруженный склад Wildberries залило. В воде оказались сотни заказов

Издание сообщило, что сначала на объекте прорвало трубу, из-за чего помещение начал заполнять пар. Из-за этого сработала система пожаротушения, которая и залила товары. Насколько они испортились — пока неизвестно, но их пытаются высушить. Если всё плохо, то ущерб, похоже, придётся возмещать администраторам блока, где прорвало трубу.

freepik

freepik

© freepik

Baza опубликовала видео с места аварии. На кадрах видно, как склад заливает вода сверху. По данным издания, пострадали от воды в основном крупногабаритные товары.

© Источник: Baza I @bazabazon

Отмечается, что ответственными за аварию могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Если подтвердится их вина, они должны будут возместить ущерб от испорченных товаров.

Как отмечает сервис Wbprod, Коледино — самый загруженный склад Wildberries. Это единственный склад, куда можно сдать поставки с ювелирными изделиями. Также только здесь принимаются товары под давлением и моторные масла.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заставила Wildberries изменить правила для покупателей. Теперь отказ от товара на Wildberries будет бесплатным и покупатель не обязан при получении проверять качество товара.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.