Самый загруженный склад Wildberries залило. В воде оказались сотни заказов
Издание сообщило, что сначала на объекте прорвало трубу, из-за чего помещение начал заполнять пар. Из-за этого сработала система пожаротушения, которая и залила товары. Насколько они испортились — пока неизвестно, но их пытаются высушить. Если всё плохо, то ущерб, похоже, придётся возмещать администраторам блока, где прорвало трубу.
freepik
Baza опубликовала видео с места аварии. На кадрах видно, как склад заливает вода сверху. По данным издания, пострадали от воды в основном крупногабаритные товары.
Отмечается, что ответственными за аварию могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Если подтвердится их вина, они должны будут возместить ущерб от испорченных товаров.
Как отмечает сервис Wbprod, Коледино — самый загруженный склад Wildberries. Это единственный склад, куда можно сдать поставки с ювелирными изделиями. Также только здесь принимаются товары под давлением и моторные масла.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура заставила Wildberries изменить правила для покупателей. Теперь отказ от товара на Wildberries будет бесплатным и покупатель не обязан при получении проверять качество товара.