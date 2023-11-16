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14:10, 16 ноября 2023
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Россиянам рассказали, как изменятся правила выезда за границу в декабре

11 декабря вступят в силу поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в неё. Новшества касаются заграничных паспортов: раньше вёлся учёт лишь выданных документов, теперь же в МВД будут фиксировать и недействительные, поэтому выехать по ним не получится. Отдельно изменения коснутся тех, у кого есть ограничения на выезд за границу.

Freepik/wavebreakmedia_micro

Freepik/wavebreakmedia_micro

Благодаря поправкам заграничный, дипломатический или служебный паспорт смогут признавать недействительным, рассказал «Прайму» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Для этого установили 15 причин. Среди них:

  • паспорт утрачен;
  • истёк срок действия;
  • изменились данные владельца;
  • вскрылись недостоверные сведения;
  • прекращено гражданство РФ или его не было;
  • оказалось, что паспорт оформлен по поддельным документам.

Есть случаи, когда россиянин должен сам передать паспорт в МВД — если ему ограничен выезд из страны. Сдать документ нужно в течение пяти рабочих дней с момента, когда он узнал об этом. Причинами могут быть: допуск к гостайне, призыв на военную службу, направление на альтернативную службу, работа в ФСБ или увольнение оттуда.

Причём если нарушить срок, паспорт просто признают недействительным.

Ещё с временем изменения могут коснуться получения россиянами загранпаспортов за границей. МИД предложил повысить сборы за их выдачу. Если паспорт на 5 лет, то с $30 до $35, а сроком на 10 лет — с $80 до $90.

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