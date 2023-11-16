Россиянам рассказали, как изменятся правила выезда за границу в декабре
11 декабря вступят в силу поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в неё. Новшества касаются заграничных паспортов: раньше вёлся учёт лишь выданных документов, теперь же в МВД будут фиксировать и недействительные, поэтому выехать по ним не получится. Отдельно изменения коснутся тех, у кого есть ограничения на выезд за границу.
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Благодаря поправкам заграничный, дипломатический или служебный паспорт смогут признавать недействительным, рассказал «Прайму» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Для этого установили 15 причин. Среди них:
- паспорт утрачен;
- истёк срок действия;
- изменились данные владельца;
- вскрылись недостоверные сведения;
- прекращено гражданство РФ или его не было;
- оказалось, что паспорт оформлен по поддельным документам.
Есть случаи, когда россиянин должен сам передать паспорт в МВД — если ему ограничен выезд из страны. Сдать документ нужно в течение пяти рабочих дней с момента, когда он узнал об этом. Причинами могут быть: допуск к гостайне, призыв на военную службу, направление на альтернативную службу, работа в ФСБ или увольнение оттуда.
Причём если нарушить срок, паспорт просто признают недействительным.
Ещё с временем изменения могут коснуться получения россиянами загранпаспортов за границей. МИД предложил повысить сборы за их выдачу. Если паспорт на 5 лет, то с $30 до $35, а сроком на 10 лет — с $80 до $90.