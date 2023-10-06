Сектор «кидалово» на барабане. Как россиян обманывают на ремонте стиралок

Как отметила Храпунова в беседе с «Москвой 24», мошенничество с похищением детали — вообще, самое распространённое среди аферистских схем со стиралками. Причём заранее сложно определить, кто к вам приедет на вызов — реальный мастер на все руки или просто жулик в форме.

По словам эксперта, единственный надёжный способ защиты от кидалова — сарафанное радио. Спросите сначала у своих знакомых, которые уже вызывали специалистов для починки техники, насколько всё было успешно и сколько денег им пришлось потратить. Так вы сильно снизите вероятность столкнуться с мошенником.

С ремонтом телефона всё еще сложнее, потому что во время ремонта с него могут утечь ваши данные. По подсчётам компании Artezio, в России ремонтируют более 4,7 млн смартфонов, и после этого в 10% случаев происходит утечка данных.