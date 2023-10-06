Сектор «кидалово» на барабане. Как россиян обманывают на ремонте стиралок
Починить современную стиральную машинку — это вам не табуретку склеить, тут нужно мастерство. Вот люди и вызывают на дом мастеров, но иногда не тех. Специалист приезжает, забирает какую-то деталь из машинки на диагностику, а потом заявляет об увеличении стоимости ремонта. Либо платишь, либо деталь остаётся у
вора мастера. Как ещё обманывают россиян на починке стиральных машин — рассказала эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.
Как отметила Храпунова в беседе с «Москвой 24», мошенничество с похищением детали — вообще, самое распространённое среди аферистских схем со стиралками. Причём заранее сложно определить, кто к вам приедет на вызов — реальный мастер на все руки или просто жулик в форме.
По словам эксперта, единственный надёжный способ защиты от кидалова — сарафанное радио. Спросите сначала у своих знакомых, которые уже вызывали специалистов для починки техники, насколько всё было успешно и сколько денег им пришлось потратить. Так вы сильно снизите вероятность столкнуться с мошенником.
С ремонтом телефона всё еще сложнее, потому что во время ремонта с него могут утечь ваши данные. По подсчётам компании Artezio, в России ремонтируют более 4,7 млн смартфонов, и после этого в 10% случаев происходит утечка данных.