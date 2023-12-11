Штрафы и обманщики. Россиянам напомнили о рисках сервисов оплаты частями
Сервисы оплаты покупок частями появились в России в 2021 году и с каждым годом становятся всё более популярными. Но, как и у любого финансового продукта, у них есть свои нюансы, например, маячащие на горизонте штрафы за просрочку и не всегда очевидные условия. Об этом рассказали доцент РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили и адвокат Оксана Грикевич.
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Как работают сервисы оплаты частями
Сервисы оплаты покупок частями (BNPL, Buy Now Pay Later — «купи сейчас, плати потом») не считаются ни классическим кредитом, ни даже рассрочкой , на которую они вроде бы похожи. Пользуясь такой услугой, покупатель не подписывает кредитный договор, который предполагает проценты и комиссии, а продавец не передаёт данные с бюро кредитных историй (из-за этого невыплаты BNPL не сказываются на кредитном рейтинге).
«Фактически BNPL — это отложенный платёж, при котором покупатель вносить первый взнос при получении товара, как правило это 25% от стоимости, а оставшуюся часть оплачивает равными долями в течение нескольких недель», — рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
Посредником между покупателем и продавцом при оформлении услуги выступает не банк, а BNPL-сервис. Именно он оплачивает покупку полностью, после чего покупатель возвращает ему деньги частями.
Делает это сервис не бесплатно — комиссию он берёт с продавца. Тот может включить её в стоимость товара или не делать этого, рассчитывая на привлечение новых клиентов с помощью опции.
В отличие от рассрочки, привязанной к банку и его торговым партнёрам, оплата частями обычно используется на маркетплейсах , где собраны товары от разных производителей и продавцов.
Какие нюансы есть у оплаты частями
- Обычно чек не превышает 30 000 рублей — при покупках дороже магазин предложит оформить кредит или рассрочку.
- Экстра короткий период выплаты — в среднем четыре или шесть недель.
- Деньги списываются автоматически, поэтому важно проверять наличие средств за день-два перед нужной датой.
Какие риски создают сервисы оплаты частями для покупателей
Подставные сервисы
Перед оформлением стоит проверить, кому именно вы будете платить: настоящему BNPL-сервису или фирме, которая им лишь прикидывается. Это можно сделать по названию компании, от имени которой работает сервис.
«Важно удостовериться в том, что предлагаемые услуги оказываются именно BNPL-сервисом, поскольку существуют организации, которые пытаются казаться BNPL-сервисами, но на самом деле предлагают классическую банковскую рассрочку со всеми вытекающими последствиями: проверкой кредитной истории и платёжеспособности потенциального заёмщика, заключением договора и передачей информации в бюро кредитных историй», — добавила адвокат Оксана Грикевич.
Туманные условия
Основная угроза таких сервисов — ситуации, когда у клиентов нет полной информации об условиях оказания услуги , подчёркивает Оксана Грикевич. Из-за этого особенно важно изучить оферту и график платежей, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом.
Штрафные санкции
Каждый сервис сам решает, какие санкции будут грозить клиенту за нарушение правил, прописывает размер штрафов и порядок их начисления. Он может составлять, к примеру, 5% от неоплаченной доли, если покупатель не внесёт деньги в течение двух дней с даты списания, или фиксированную сумму за факт просрочки.
«Если клиент злостно нарушает условия договора и не вносит платежи согласно графику, BNPL-сервис вносит такого покупателя в "чёрный список" и в дальнейшем такие услуги клиенту будут недоступны. BNPL-компания может обратиться в суд за взысканием задолженности и тогда к основной сумме долга будут начислены пени за просрочку, штраф и судебные издержки. Кроме того, гражданское законодательство предусматривает возможность кредитора уступить проблемную задолженность третьим лицам, которые будут вести претензионную работу с должником», — пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
Навязчивая реклама
Обычно подобные услуги предполагают, что покупатель даёт согласие на использование персональных данных довольно широкому кругу лиц. После оформления он может столкнуться с навязчивыми звонками, сообщениями и письмами.
«Бывает, вы только начали оформление, а потом передумали, но уже ввели телефон или почту, а вся свора телемаркетологов уже получила ваши данные и начинает вас атаковать с рекламными предложениями», — отметила Оксана Грикевич.
Пожаловаться на слишком активных маркетологов можно в Роспотребнадзор. Но стоит знать, что эта процедура не из лёгких.