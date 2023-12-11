Штрафы и обманщики. Россиянам напомнили о рисках сервисов оплаты частями

Посредником между покупателем и продавцом при оформлении услуги выступает не банк, а BNPL-сервис. Именно он оплачивает покупку полностью, после чего покупатель возвращает ему деньги частями.

Делает это сервис не бесплатно — комиссию он берёт с продавца. Тот может включить её в стоимость товара или не делать этого, рассчитывая на привлечение новых клиентов с помощью опции.

В отличие от рассрочки, привязанной к банку и его торговым партнёрам, оплата частями обычно используется на маркетплейсах , где собраны товары от разных производителей и продавцов.

Какие нюансы есть у оплаты частями

Обычно чек не превышает 30 000 рублей — при покупках дороже магазин предложит оформить кредит или рассрочку.

Экстра короткий период выплаты — в среднем четыре или шесть недель.

Деньги списываются автоматически, поэтому важно проверять наличие средств за день-два перед нужной датой.

Какие риски создают сервисы оплаты частями для покупателей

Подставные сервисы

Перед оформлением стоит проверить, кому именно вы будете платить: настоящему BNPL-сервису или фирме, которая им лишь прикидывается. Это можно сделать по названию компании, от имени которой работает сервис.