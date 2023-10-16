Скандинавская или европейская? Водителям рассказали, какую резину выбрать для зимы

В протектор шипованной резины вмонтированы металлические шипы. Они выступают на 1–1,5 мм и цепляются за малейшие неровности. Такая резина прекрасно удержит автомобиль на льду, но не на асфальте. Подойдёт там, где гололёд бывает часто, а сильные морозы — редко, то есть для средней полосы.

Если вам предстоит кататься в суровые морозы, берите скандинавские шины. Они обеспечивают оптимальное сцепление за счёт мягкости протектора, но на твёрдых покрытиях ухудшают управляемость. Подходят для северных регионов, где на дорогах зимой постоянно снег и лёд, а чистого асфальта почти не встретить.

На европейской резине хорошо ездить по южным регионам, где зимой мало снега и комфортная температура. Такие шины лучше цепляются за твёрдое покрытие, не боятся воды и дольше изнашиваются, отметил Константинов в разговоре с агентством «Прайм». А вот если в вашей местности периодически случаются снегопады, ездить на таких колёсах будет сложнее.

Что ещё важно учесть при выборе зимних шин:

лучше отдавать предпочтение известным производителям с хорошей репутацией на рынке;

важно подобрать шины по размеру, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего авто.

Переходить на зимнюю резину советуют, когда среднесуточная температура установится в районе 5–7 градусов. Вот почему не стоит торопиться переобувать автомобиль к зиме.