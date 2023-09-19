Собирайте капсулу и готовьтесь к шоппингу. 6 советов по бюджетному обновлению гардероба

Создавайте всесезонный гардероб

Одежда должна работать на владельца, а не отдыхать в глубине шкафа в ожидании подходящего сезона или случая. Поэтому лучше поменьше делить гардероб по параметру сезонности.

«Базовые футболки, однотонные майки в рубчик, атласные платья-комбинации — лёгкая одежда, которую несложно внедрить в осенние и даже зимние образы. Так, футболка отлично смотрится с джинсами и пуловером расслабленного силуэта, а комбинация длины миди — с объёмным жакетом из плотной костюмной ткани, казаками или грубыми ботинками», — рассказывает Полина Гераскина.

Учитывайте свою индивидуальность

При создании капсульного гардероба, в котором все элементы сочетаются друг с другом, нужно исходить из индивидуальных особенностей владельца. Помимо типажа внешности и фигуры, важно учитывать образ жизни, род деятельности и уровень активности. Продумайте, где вы проводите больше времени. Если вы чаще находитесь дома, то вряд ли вам нужны деловые рубашки и брюки, а если ваши дни забиты деловыми встречами, о костюмах придётся позаботиться.

А ещё не забывайте, что в одежде в первую очередь должно быть комфортно. Особенно актуально это в переменчивую осеннюю погоду, когда кому-то жарко, а кто-то постоянно мерзнет. Не смотрите на других и ориентируйтесь только на свои ощущения.

Экономьте на базе

При подготовке капсулы разделите вещи на статусные и те, которые позволят рационализировать бюджет. Статусные вещи — пальто, джинсы, элементы костюмной группы, сумки и обувь. На них можно потратиться, и они могут прослужить очень долго.

К базовым можно отнести одежду, которую человек носит почти ежедневно и часто стирает. Не всегда есть смысл покупать дорогие рубашки, футболки, водолазки и лонгсливы — в масс-маркете можно найти варианты из плотного хлопка хорошего качества до 1500 рублей.

Разбавляйте образы аксессуарами

Они бюджетнее новой одежды, но отлично обыгрывают базовые сочетания, которые уже есть в гардеробе. Разбавить классические наряды можно яркой обувью или сумкой, крупными серьгами или, например, акцентным колье.

Проверьте вечерние наряды

Подготовка к вечерним мероприятиям — один из источников импульсивных покупок. Нередко в шкафу оказываются платья, надетые один раз и теперь обречённые собирать пыль на дальней вешалке.

Чтобы прекратить это, перед подобными покупками обращайтесь к точному расчёту. Вспомните, за сколько купили нарядное платье или костюм и сколько раз в итоге его надели. Если наряд за 10 000 рублей видел свет только раз, то выход обошёлся вам именно в эту сумму. Так что объясните себе: чем больше носите вещь, тем меньше цена выхода, значит, покупка того стоила.

Подготовьтесь к шоппингу

Сначала посмотрите, что уже есть в вашем шкафу, и заранее напишите список покупок. Следом изучите список магазинов в торговом центре, куда вы собираетесь, изучите сайты брендов и просмотрите текущие коллекции.

«Этот способ спасает от импульсивных покупок, когда мы устраиваем марафон по всем магазинам подряд и, не находя ничего подходящего, берём первое попавшееся, чтобы не уходить с пустыми руками», — пояснила Полина Гераскина.