Собирайте капсулу и готовьтесь к шоппингу. 6 советов по бюджетному обновлению гардероба
С приходом нового сезона многие пересматривают свой гардероб и по необходимости обновляют его. При этом нередко бюджетно освежить содержимое шкафа не получается, и на обновки уходит круглая сумма. К счастью, на этом процессе можно неплохо сэкономить — достаточно воспользоваться парочкой лайфхаков. Что именно поможет одеться осенью бюджетно, «Секрету» рассказала модный консультант и фэшн-эксперт Полина Гераскина.
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Создавайте всесезонный гардероб
Одежда должна работать на владельца, а не отдыхать в глубине шкафа в ожидании подходящего сезона или случая. Поэтому лучше поменьше делить гардероб по параметру сезонности.
«Базовые футболки, однотонные майки в рубчик, атласные платья-комбинации — лёгкая одежда, которую несложно внедрить в осенние и даже зимние образы. Так, футболка отлично смотрится с джинсами и пуловером расслабленного силуэта, а комбинация длины миди — с объёмным жакетом из плотной костюмной ткани, казаками или грубыми ботинками», — рассказывает Полина Гераскина.
Учитывайте свою индивидуальность
При создании капсульного гардероба, в котором все элементы сочетаются друг с другом, нужно исходить из индивидуальных особенностей владельца. Помимо типажа внешности и фигуры, важно учитывать образ жизни, род деятельности и уровень активности. Продумайте, где вы проводите больше времени. Если вы чаще находитесь дома, то вряд ли вам нужны деловые рубашки и брюки, а если ваши дни забиты деловыми встречами, о костюмах придётся позаботиться.
А ещё не забывайте, что в одежде в первую очередь должно быть комфортно. Особенно актуально это в переменчивую осеннюю погоду, когда кому-то жарко, а кто-то постоянно мерзнет. Не смотрите на других и ориентируйтесь только на свои ощущения.
Экономьте на базе
При подготовке капсулы разделите вещи на статусные и те, которые позволят рационализировать бюджет. Статусные вещи — пальто, джинсы, элементы костюмной группы, сумки и обувь. На них можно потратиться, и они могут прослужить очень долго.
К базовым можно отнести одежду, которую человек носит почти ежедневно и часто стирает. Не всегда есть смысл покупать дорогие рубашки, футболки, водолазки и лонгсливы — в масс-маркете можно найти варианты из плотного хлопка хорошего качества до 1500 рублей.
Разбавляйте образы аксессуарами
Они бюджетнее новой одежды, но отлично обыгрывают базовые сочетания, которые уже есть в гардеробе. Разбавить классические наряды можно яркой обувью или сумкой, крупными серьгами или, например, акцентным колье.
Проверьте вечерние наряды
Подготовка к вечерним мероприятиям — один из источников импульсивных покупок. Нередко в шкафу оказываются платья, надетые один раз и теперь обречённые собирать пыль на дальней вешалке.
Чтобы прекратить это, перед подобными покупками обращайтесь к точному расчёту. Вспомните, за сколько купили нарядное платье или костюм и сколько раз в итоге его надели. Если наряд за 10 000 рублей видел свет только раз, то выход обошёлся вам именно в эту сумму. Так что объясните себе: чем больше носите вещь, тем меньше цена выхода, значит, покупка того стоила.
Подготовьтесь к шоппингу
Сначала посмотрите, что уже есть в вашем шкафу, и заранее напишите список покупок. Следом изучите список магазинов в торговом центре, куда вы собираетесь, изучите сайты брендов и просмотрите текущие коллекции.
«Этот способ спасает от импульсивных покупок, когда мы устраиваем марафон по всем магазинам подряд и, не находя ничего подходящего, берём первое попавшееся, чтобы не уходить с пустыми руками», — пояснила Полина Гераскина.