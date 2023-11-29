Сорвалось путешествие из-за шторма? Юрист объяснил, можно ли вернуть деньги
На Крым и Сочи обрушился сильный шторм. Для этого времени года такое явление в южных регионах нередкое. Однако многие путешественники, наблюдая за происходящим на курортах в соцсетях, всерьёз задумались: а стоит ли вообще куда-то ехать? Что делать, если вы запланировали путешествие, а оно сорвалось из-за непогоды, рассказал адвокат, партнёр юрфирмы «Братья Яблоковы» Артём Яблоков.
Несёт ли перевозчик ответственность за погоду
Ответственность перевозчика относится к тем условиям, формирование которых зависит от него самого. Стихийные погодные условия — это форс-мажор, и от транспортной компании они не зависят.
В спорной ситуации можно подать на компанию в суд. Но придётся собрать доказательства того, что пассажиру причинён вред или ущерб:
- ответ на обращение из МЧС или прокуратуры относительно зафиксированных погодных условий;
- справки о состоянии здоровья;
- нереализованные билеты.
Также к иску стоит приложить квитанции об оплате (чеки) о вынужденных затратах (питание, проживание, лекарства).
Как туристу обезопасить себя от стихийного бедствия
Страховые компании нередко предлагают услуги по страхованию в том числе от стихийных бедствий, рассказал Яблоков.
Важный момент: такую страховку необходимо оформить самостоятельно и до наступления оговорённых обстоятельств.