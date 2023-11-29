Сорвалось путешествие из-за шторма? Юрист объяснил, можно ли вернуть деньги

Несёт ли перевозчик ответственность за погоду

Ответственность перевозчика относится к тем условиям, формирование которых зависит от него самого. Стихийные погодные условия — это форс-мажор, и от транспортной компании они не зависят.

В спорной ситуации можно подать на компанию в суд. Но придётся собрать доказательства того, что пассажиру причинён вред или ущерб:

ответ на обращение из МЧС или прокуратуры относительно зафиксированных погодных условий;

справки о состоянии здоровья;

нереализованные билеты.

Также к иску стоит приложить квитанции об оплате (чеки) о вынужденных затратах (питание, проживание, лекарства).

Как туристу обезопасить себя от стихийного бедствия

Страховые компании нередко предлагают услуги по страхованию в том числе от стихийных бедствий, рассказал Яблоков.

Важный момент: такую страховку необходимо оформить самостоятельно и до наступления оговорённых обстоятельств.