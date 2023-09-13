Стало известно число россиян, получивших дальневосточный гектар

По словам чиновницы, сейчас первые получатели земли оформляют её в собственность.

«Если всего у нас участников программы "Гектар" более 120 000 уже на сегодня, то из них 23 000 стали собственниками», — заявила Нургалиева на Восточном экономическом форуме.

При этом больше половины всех участников программы решают строить свой дом. Так «Дальневосточный гектар» позволяет решать в том числе демографические задачи.

Также Нургалиева напомнила об инициативе Владимира Путина увеличить максимальный размер дальневосточной ипотеки с 6 млн до 9 млн рублей.

Дальневосточный гектар

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 1 июня 2016 года. По ней можно бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до 1 га для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства или иного бизнеса.

За первый год необходимо определиться с видом использования земли, а за 6 месяцев до завершения срока действия договора — подать заявление на оформление участка в собственность или долгосрочную аренду.

Досрочно оформить землю можно, если построить на ней жилой дом, пусть даже совсем небольшой. Также участникам программы предлагают льготную ипотеку и гранты на ведение бизнеса.

С 2021 года получить свой гектар можно и в Арктической зоне России.