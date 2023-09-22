Стало известно, как правильно хранить мёд

По словам специалистки, мёд нужно хранить в стеклянной или керамической посуде. При этом её важно плотно закупорить.

«Есть требования к температуре — оптимальной считается температура от 0 до +20 °С. Избегайте попадания на тару прямых солнечных лучей», — указала Третьякова в беседе с News.ru.

В продукте есть уникальный фермент — ингибин, отвечающий в мёде за противомикробные свойства, и он может разрушаться при воздействии высоких температур.

Кстати, если вы думаете, что у мёда нет срока годности, вы немного ошибаетесь. Да, в натуральном продукте развитие гнилостных процессов практически невозможно, то есть вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Да только целебные свойства мёда со временем теряются.

Так что при правильном хранении мёд можно использовать не более 1–2 лет, предупредила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, в каком виде мёд вреден и более полезен для здоровья. Например, добавление мёда в чай грозит ожирением.