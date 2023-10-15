Стринги не носить, пуш-ап не надевать. Россиянкам объяснили, как выбирать нижнее бельё
Многие девушки привыкли делить нижнее бельё на красивое и всё остальное. На самом деле при выборе трусиков и бюстгальтера стоит ориентироваться не столько на внешний вид, сколько на другие параметры. Ведь от этого зависит не только ваше самоощущение. Неправильно подобранное бельё может спровоцировать разные неприятности со здоровьем. Советы по выбору дала врач маммолог-гинеколог Леонтина Стоянович.
При выборе бюстгальтера главное правило — он должен быть по размеру. Важно обязательно примерить бельё, ведь то, что подходит одной, не факт, что сядет на другую.
Важные качества хорошего лифчика:
- сделан из натуральных тканей,
- не доставляет дискомфорт,
- не сдавливает грудь и спину,
- косточки, если они есть, никуда не впиваются и ничего не пережимают,
- обеспечивает оптимальное влагоотделение.
Эксперт призвала женщин не увлекаться бюстами с эффектом пуш-ап. Они создают не совсем естественное положение груди и ухудшают кровообращение и лимфоотток в тканях. Кроме того, часто их шьют из ненатуральных материалов, которые создают что-то вроде «парникового эффекта», отметила маммолог.
Трусы тоже стоит выбирать из натуральных тканей — х/б и бамбукового волокна. А вот ношение синтетики может спровоцировать дисбактериозы интимной микрофлоры.
Фасон трусиков тоже важен. К примеру, стринги и танга могут натирать и травмировать интимную зону, а также приводить к попаданию кишечной микрофлоры в половые пути. Оптимальный выбор — слипы, хипстеры и ретро-трусы с завышенной талией, которые как раз вернулись в моду, привело советы Стоянович издание ТСН24.
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