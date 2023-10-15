Стринги не носить, пуш-ап не надевать. Россиянкам объяснили, как выбирать нижнее бельё

При выборе бюстгальтера главное правило — он должен быть по размеру. Важно обязательно примерить бельё, ведь то, что подходит одной, не факт, что сядет на другую.

Важные качества хорошего лифчика:

сделан из натуральных тканей,

не доставляет дискомфорт,

не сдавливает грудь и спину,

косточки, если они есть, никуда не впиваются и ничего не пережимают,

обеспечивает оптимальное влагоотделение.

Эксперт призвала женщин не увлекаться бюстами с эффектом пуш-ап. Они создают не совсем естественное положение груди и ухудшают кровообращение и лимфоотток в тканях. Кроме того, часто их шьют из ненатуральных материалов, которые создают что-то вроде «парникового эффекта», отметила маммолог.

Трусы тоже стоит выбирать из натуральных тканей — х/б и бамбукового волокна. А вот ношение синтетики может спровоцировать дисбактериозы интимной микрофлоры.

Фасон трусиков тоже важен. К примеру, стринги и танга могут натирать и травмировать интимную зону, а также приводить к попаданию кишечной микрофлоры в половые пути. Оптимальный выбор — слипы, хипстеры и ретро-трусы с завышенной талией, которые как раз вернулись в моду, привело советы Стоянович издание ТСН24.

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