«Титановый» маникюр: в чём его фишка и насколько он безопасен

Суть нового вида маникюра в укреплении ногтей минеральной пудрой с полезными компонентами. «Титановым» маникюр его назвали из-за укрепляющих свойств пудры, рассказал журнал «Леди Mail.ru».

Как проходит процедура: сначала на ноготь наносят прозрачную базу с биотином, после чего палец окунают в пудру. На ногтях частички высыхают и заполняют микротрещины. Утверждается, что ногти сразу становятся крепче.

Удалять пудру тоже безопасно: для этого в салоне используют апельсиновые палочки и специальную жидкость. В России «титановый» маникюр только начали делать, поэтому делать его нужно у специалиста, который уже «пудрил» ноготки новым методом.

В моду вошёл ещё и «неправильный» маникюр. Люди зимой красят ногти в максимально тёплые цвета. Считается, что это помогает бороться с холодами.