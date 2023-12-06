«Титановый» маникюр: в чём его фишка и насколько он безопасен
В салонах красоты ногти предлагают укреплять акриловой пудрой. Но у неё есть пара серьёзных минусов: нужно использовать ультрафиолетовые лампы, которые могут спровоцировать рак, а также сушить под ними каждый палец по минуте (а иногда и дольше). Американские бьюти-мастера придумали альтернативу этому методу — «титановый» маникюр. Его считают более эффективным и безопасным для ногтей. Хотя проверку временем он ещё не прошёл.
Суть нового вида маникюра в укреплении ногтей минеральной пудрой с полезными компонентами. «Титановым» маникюр его назвали из-за укрепляющих свойств пудры, рассказал журнал «Леди Mail.ru».
Как проходит процедура: сначала на ноготь наносят прозрачную базу с биотином, после чего палец окунают в пудру. На ногтях частички высыхают и заполняют микротрещины. Утверждается, что ногти сразу становятся крепче.
Удалять пудру тоже безопасно: для этого в салоне используют апельсиновые палочки и специальную жидкость. В России «титановый» маникюр только начали делать, поэтому делать его нужно у специалиста, который уже «пудрил» ноготки новым методом.
В моду вошёл ещё и «неправильный» маникюр. Люди зимой красят ногти в максимально тёплые цвета. Считается, что это помогает бороться с холодами.