У собственников забрали котельную, оставившую без тепла жителей Подольска

Источник проблем жильцов — частная котельная — расположена на закрытой территории Климовского патронного завода. Передача муниципалитету позволит контролировать её работу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берём в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации», — сказал он.

Сейчас специалисты занимаются решением срочных вопросов. Сначала подключат к отоплению жилые дома, затем — соцобъекты.

Уже после этого власти планируют привести в порядок городские теплосети.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, жильцам сделают перерасчёт по оплате ЖКУ. Из-за отсутствия тепла им пришлось потратить больше электроэнергии, чтобы хоть как-то согреться с помощью обогревателей. Платить за отопление в январе людям не придётся — убытки собираются взыскать с владельцев котельной.

Накануне Следственный комитет открыл против них уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.