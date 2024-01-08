У собственников забрали котельную, оставившую без тепла жителей Подольска
В микрорайоне Климовск в Подольске около 21 000 человек 4 января остались без отопления и горячей воды. Проблема коснулась 173 домов. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Властям даже пришлось ввести режим ЧС локального характера. Сегодня, когда часть многоэтажек всё ещё не подключили, стало известно, что котельная перейдёт в управление города, а пострадавшим сделают перерасчёт по оплате коммунальных услуг.
Источник проблем жильцов — частная котельная — расположена на закрытой территории Климовского патронного завода. Передача муниципалитету позволит контролировать её работу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берём в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации», — сказал он.
Сейчас специалисты занимаются решением срочных вопросов. Сначала подключат к отоплению жилые дома, затем — соцобъекты.
Уже после этого власти планируют привести в порядок городские теплосети.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, жильцам сделают перерасчёт по оплате ЖКУ. Из-за отсутствия тепла им пришлось потратить больше электроэнергии, чтобы хоть как-то согреться с помощью обогревателей. Платить за отопление в январе людям не придётся — убытки собираются взыскать с владельцев котельной.
Накануне Следственный комитет открыл против них уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.