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14:00, 20 ноября 2023
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Уже не до айфонов. Перед Новым годом смартфоны в России подорожают на 20%

В декабре 2023 года средняя цена смартфона в России вырастет на 15–20%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители маркетплейса Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн». Стоить телефоны будут в среднем 26 000–27 000 рублей. Год назад смартфоны покупали всего за 21 000. В Tele2 объяснили подорожание появлением в магазинах iPhone 15, а также новомодных раскладушек, цены на которые кусаются и повышают среднюю стоимость гаджетов.

Freepik/pressahotkey

Freepik/pressahotkey

© freepik

Представитель Wildberries сказал изданию, что всё дело в разнице курса валют. Хотя рубль за последние недели укрепился, — курс доллара уже опустился ниже 90 рублей.

Какие смартфоны появились в России в 2023-м:

  • iPhone 15;
  • Huawei Mate X5;
  • OnePlus Open от BBK;
  • Tecno Phantom V Flip.

Ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» сказал, что дорогие модели смартфонов к концу году обычно становятся самыми популярными. По данным FPlus, в 2023 году средняя стоимость айфонов выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 в сентябре. Телефоны Samsung тоже подорожали — с 34 000 до 42 400 рублей.

Если вы не хотите в ближайшее время покупать дорогущие смартфоны, то нужно позаботиться о своём нынешнем устройстве. Например, не пользоваться им в морозы.

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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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