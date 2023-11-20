Уже не до айфонов. Перед Новым годом смартфоны в России подорожают на 20%
В декабре 2023 года средняя цена смартфона в России вырастет на 15–20%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители маркетплейса Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн». Стоить телефоны будут в среднем 26 000–27 000 рублей. Год назад смартфоны покупали всего за 21 000. В Tele2 объяснили подорожание появлением в магазинах iPhone 15, а также новомодных раскладушек, цены на которые кусаются и повышают среднюю стоимость гаджетов.
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Представитель Wildberries сказал изданию, что всё дело в разнице курса валют. Хотя рубль за последние недели укрепился, — курс доллара уже опустился ниже 90 рублей.
Какие смартфоны появились в России в 2023-м:
- iPhone 15;
- Huawei Mate X5;
- OnePlus Open от BBK;
- Tecno Phantom V Flip.
Ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» сказал, что дорогие модели смартфонов к концу году обычно становятся самыми популярными. По данным FPlus, в 2023 году средняя стоимость айфонов выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 в сентябре. Телефоны Samsung тоже подорожали — с 34 000 до 42 400 рублей.
Если вы не хотите в ближайшее время покупать дорогущие смартфоны, то нужно позаботиться о своём нынешнем устройстве. Например, не пользоваться им в морозы.