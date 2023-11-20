Уже не до айфонов. Перед Новым годом смартфоны в России подорожают на 20%

Представитель Wildberries сказал изданию, что всё дело в разнице курса валют. Хотя рубль за последние недели укрепился, — курс доллара уже опустился ниже 90 рублей.

Какие смартфоны появились в России в 2023-м:

iPhone 15;

Huawei Mate X5;

OnePlus Open от BBK;

Tecno Phantom V Flip.

Ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» сказал, что дорогие модели смартфонов к концу году обычно становятся самыми популярными. По данным FPlus, в 2023 году средняя стоимость айфонов выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 в сентябре. Телефоны Samsung тоже подорожали — с 34 000 до 42 400 рублей.

Если вы не хотите в ближайшее время покупать дорогущие смартфоны, то нужно позаботиться о своём нынешнем устройстве. Например, не пользоваться им в морозы.