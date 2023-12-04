В чём пойти на корпоратив: 4 тренда

Наступил декабрь и пора корпоративов. На такие мероприятия, даже если они неформальные, не стоит приходить в одежде, которую обычно надевают для посиделок с друзьями или для выноса мусора. Ваш наряд должен быть подходящим для встречи с коллегами, но в то же время праздничным и ярким. Fashion-аналитик бренда Stylish2010, Анна Дарина, рассказала о том, что стоит надеть на корпоратив в 2023 году.