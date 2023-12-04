В чём пойти на корпоратив: 4 тренда
Наступил декабрь и пора корпоративов. На такие мероприятия, даже если они неформальные, не стоит приходить в одежде, которую обычно надевают для посиделок с друзьями или для выноса мусора. Ваш наряд должен быть подходящим для встречи с коллегами, но в то же время праздничным и ярким. Fashion-аналитик бренда Stylish2010, Анна Дарина, рассказала о том, что стоит надеть на корпоратив в 2023 году.
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Одежду красного цвета. Это самый яркий цвет сезона, он же притягивает взгляд и ассоциируются с энергией, властью, силой. Можно подобрать полностью образ total red либо добавить цвет с помощью отдельных элементов. Например, разнообразить наряд спокойного тона красными деталями. Разнообразие оттенков красного позволяет выбрать подходящий вариант девушкам с любой внешностью. К монохромному образу хорошо подойдёт обувь чёрного или бежевого цветов.
Что-то блестящее. Стразы, пайетки и перья по-прежнему сохраняют свою популярность в 2023 году. Эти элементы можно использовать в одежде как мужчинам, так и женщинам. Модные бренды выпустили в новых коллекциях сумки, туфли, украшения с данными фактурами. Особенно актуально будут смотреться новогодние наряды таких цветов, как серебро, золото, бронза, зелёный, красный, нежно-розовый.
Кружево. Одна из самых сексуальных и женственных тенденций этого сезона — возвращение кружева, как это было на последнем показе Dolce & Gabbana. Кружево снова в наших гардеробах. Выберите кружевную юбку или брюки макси-длины и сочетайте их с объёмным жакетом. Улучшите свой образ, добавив тонкий ремешок или блестящую цепочку.
Одежда с вырезами. Выбирая платья или топы с разрезами, важно учитывать, дополняет ли ваша фигура такие фасоны. Чтобы избежать модных оплошностей, примерьте юбку-миди с разрезом на ногах, сочетайте её с шелковой рубашкой в тон и дополните украшениями.