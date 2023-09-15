В каких российских пиццериях сырная «Маргарита» на самом деле без сыра: список от Роспотребнадзора
«Маргарита» считается одной из самых невредных для здоровья пицц. При этом она очень вкусная, потому что в ней есть моцарелла. Но этот сыр не из дешёвых, поэтому некоторые пиццерии хитрят — подменяют её на продукт с растительным жиром. Роскачество решило устроить проверку самых популярных марок. И что вы думаете? Половина из всех «Маргарит» оказалась с фальсификатом. Специалисты рассказали, кто продаёт россиянам сырную пиццу без сыра.
© Stable Diffusion
Что показала проверка Роскачества
Почему решили проверить именно «Маргариту»? В других пиццах много ингредиентов с растительными жирами, а у «Маргариты» ингредиентов мало: сыр, спелые томаты и листья ароматного базилика.
Вот только сыр там не самый дешёвый — моцарелла. И это, пожалуй, самое главное в блюде. Однако в Роскачестве подозревали, что некоторым производителям хочется сэкономить, поэтому специалисты решили проверить.
Они отобрали 20 торговых марок. Из них 14 приготовили в пиццериях, четыре купили как замороженный полуфабрикат, ещё две — как полуфабрикат охлаждённый. Никто из производителей на маркировке не указал растительные жиры.
«В девяти из 20 случаев в сыре выявлены признаки фальсификации: наличие фитостеринов и несоответствия ГОСТ Р по жирнокислотному составу говорит о том, что производители экономят на самом дорогостоящем ингредиенте и обманывают потребителя», — рассказали эксперты.
У каких производителей пиццы сыр ненастоящий
Роскачество составило список производителей, которые делают «Маргариту» с фальсификатом вместо сыра. Чем больше доля фитостерина в сыре, тем меньше в нём самого сыра. В антирейтинг попали:
- «Шеф Перекрёсток» — 98% фитостерина;
- «Империя пиццы» — 96%;
- «Много лосося» — 92,3%;
- Pizza Hut — 78,1%;
- «Цезарь» — 60,7%;
- «Сыроварня» — 48,6%;
- Dostaевский — 39,5%;
- La Trattoria — 34,1%;
- PizzaSushiWok — 18,2%.
У кого сыр настоящий
В сыре прочих пицц фитостерины не обнаружены, колебания по жирнокислотному составу незначительные (от 1 до 4 ЖК). Сильнее всех к идеалу приблизились:
- ТМ Spar;
- Papa John’s;
- «Самокат»;
- «Алло! Пицца»;
- Ozon fresh;
- «Додо Пицца»;
- Domino’s;
- «ВкусВилл»;
- Il Patio.
В сыре пиццы «Якитория» и Tvoя pizza фитостерина тоже мало — всего 5,2 и 5,5%. Однако у первой несоответствие по девяти жирным кислотам, а у Tvoя pizza — по четырём. Такие результаты вполне могли быть от примеси масла растительного (оливкового или подсолнечного) в процессе готовки пиццы, пояснили в Роскачестве.
В итоге с фитостеринами оказались шесть из 14 пицц из доставки, фитостерины обнаружены у двух из четырёх пицц, которые куплены в отделе заморозки, и выявлены в одной из двух охлаждённых пицц. То есть вероятность купить «Маргариту» с сыром или с подделкой — 50 на 50.
Дороже — значит лучше?
Пицца с фейковой моцареллой ожидаемо оказалась дешевле, чем пицца с настоящим сыром. Блюдо с растительным жиром стоит примерно 43–90 рублей за 100 г. А пицца с настоящим сыром обойдётся в 71–205 рублей за 100 г.
Разница среди замороженных полуфабрикатов ещё больше. Например, замороженная пицца «Самоката» при весе в 320 г стоит 349 рублей — это вдвое дороже, чем у пицц с ненастоящей моцареллой.
Но эксперты призывают ориентироваться не только на цену. На то есть две причины:
- В среднем ценовом сегменте пицца, которая стоит 70–90 руб. за 100 г, может быть как с настоящим сыром, так и с фальсификатом.
- В премиум-сегменте встречаются исключения. Например, пицца за 620 рублей от syrovarnya.com ресторатора Аркадия Новикова содержит те самые фитостерины, выяснили эксперты.