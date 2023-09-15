Потребление
13:40, 15 сентября 2023
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В каких российских пиццериях сырная «Маргарита» на самом деле без сыра: список от Роспотребнадзора

«Маргарита» считается одной из самых невредных для здоровья пицц. При этом она очень вкусная, потому что в ней есть моцарелла. Но этот сыр не из дешёвых, поэтому некоторые пиццерии хитрят — подменяют её на продукт с растительным жиром. Роскачество решило устроить проверку самых популярных марок. И что вы думаете? Половина из всех «Маргарит» оказалась с фальсификатом. Специалисты рассказали, кто продаёт россиянам сырную пиццу без сыра.

В каких российских пиццериях сырная «Маргарита» на самом деле без сыра: список от Роспотребнадзора

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Что показала проверка Роскачества

Почему решили проверить именно «Маргариту»? В других пиццах много ингредиентов с растительными жирами, а у «Маргариты» ингредиентов мало: сыр, спелые томаты и листья ароматного базилика.

Вот только сыр там не самый дешёвый — моцарелла. И это, пожалуй, самое главное в блюде. Однако в Роскачестве подозревали, что некоторым производителям хочется сэкономить, поэтому специалисты решили проверить.

Они отобрали 20 торговых марок. Из них 14 приготовили в пиццериях, четыре купили как замороженный полуфабрикат, ещё две — как полуфабрикат охлаждённый. Никто из производителей на маркировке не указал растительные жиры.

«В девяти из 20 случаев в сыре выявлены признаки фальсификации: наличие фитостеринов и несоответствия ГОСТ Р по жирнокислотному составу говорит о том, что производители экономят на самом дорогостоящем ингредиенте и обманывают потребителя», — рассказали эксперты.

У каких производителей пиццы сыр ненастоящий

Роскачество составило список производителей, которые делают «Маргариту» с фальсификатом вместо сыра. Чем больше доля фитостерина в сыре, тем меньше в нём самого сыра. В антирейтинг попали:

  • «Шеф Перекрёсток» — 98% фитостерина;
  • «Империя пиццы» — 96%;
  • «Много лосося» — 92,3%;
  • Pizza Hut — 78,1%;
  • «Цезарь» — 60,7%;
  • «Сыроварня» — 48,6%;
  • Dostaевский — 39,5%;
  • La Trattoria — 34,1%;
  • PizzaSushiWok — 18,2%.

У кого сыр настоящий

В сыре прочих пицц фитостерины не обнаружены, колебания по жирнокислотному составу незначительные (от 1 до 4 ЖК). Сильнее всех к идеалу приблизились:

  • ТМ Spar;
  • Papa John’s;
  • «Самокат»;
  • «Алло! Пицца»;
  • Ozon fresh;
  • «Додо Пицца»;
  • Domino’s;
  • «ВкусВилл»;
  • Il Patio.

В сыре пиццы «Якитория» и Tvoя pizza фитостерина тоже мало — всего 5,2 и 5,5%. Однако у первой несоответствие по девяти жирным кислотам, а у Tvoя pizza — по четырём. Такие результаты вполне могли быть от примеси масла растительного (оливкового или подсолнечного) в процессе готовки пиццы, пояснили в Роскачестве.

В итоге с фитостеринами оказались шесть из 14 пицц из доставки, фитостерины обнаружены у двух из четырёх пицц, которые куплены в отделе заморозки, и выявлены в одной из двух охлаждённых пицц. То есть вероятность купить «Маргариту» с сыром или с подделкой — 50 на 50.

Дороже — значит лучше?

Пицца с фейковой моцареллой ожидаемо оказалась дешевле, чем пицца с настоящим сыром. Блюдо с растительным жиром стоит примерно 43–90 рублей за 100 г. А пицца с настоящим сыром обойдётся в 71–205 рублей за 100 г.

Разница среди замороженных полуфабрикатов ещё больше. Например, замороженная пицца «Самоката» при весе в 320 г стоит 349 рублей — это вдвое дороже, чем у пицц с ненастоящей моцареллой.

Но эксперты призывают ориентироваться не только на цену. На то есть две причины:

  • В среднем ценовом сегменте пицца, которая стоит 70–90 руб. за 100 г, может быть как с настоящим сыром, так и с фальсификатом.
  • В премиум-сегменте встречаются исключения. Например, пицца за 620 рублей от syrovarnya.com ресторатора Аркадия Новикова содержит те самые фитостерины, выяснили эксперты.
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