В России начали делать лапшу из сверчков. Костомаров уже заценил

Глава компании Антон Стокоз рассказал, что на ярмарке представили разные блюда из сверчков: лагманную и домашнюю лапшу, печенье курабье и пирожные макаронс. А ещё сделали снеки из жареных сверчков с овощами и чесноком.

По словам Стокза, в 100 г сверчковой муки примерно 70 г легкоусвояемого белка. При этом он подчеркнул, что сверчки — это не заменитель животного белка, а просто хорошее дополнение. У некоторых людей может быть аллергия на хитин, поэтому им сверчков нельзя.

«Помимо того, что в этих насекомых много белка, в них и несколько аминокислот, омега-6, омега-9, витамины B12, кальций и железо», — передаёт слова предпринимателя газета Metro.

Самих сверчков разводят в Ставрополье, на ферме. Кормят их овощами и ростками пшеницы. А ещё они едят корм, состав которого производитель называет своим секретом.

Блюда из сверчков оценил и фигурист Роман Костомаров. Он попробовал жареных сверчков и сказал, что «к пиву нормально». Правда, бывшему спортсмену сейчас не до алкогольных развлечений — ему скоро предстоит новая операция. Подробнее об этом — здесь.