В России нашли способ снизить цены на яйца

Россельхознадзор с 23 ноября разрешил поставки в Россию столовых яиц четырёх турецких производителей. А с 8 декабря в страну пустят яйца ещё от 17 предприятий из этой страны.

В ведомстве пообещали проверять импортные продукты на содержание вредных и запрещённых веществ.

Зачем россиянам турецкие яйца? Своих не хватает. По мнению экспертов, спрос уже превысил предложение, поэтому яйца стали дорожать. Дошло до того, что ФАС предложила ограничить наценку на них на 5% до марта 2024 года.

Пока власти решают, как остановить подорожание яиц, продавцы придумывают свои способы. В Москве, например, стали продавать яйца поштучно. За 1 яйцо категории С3 просят 9 рублей. По такой же схеме стали действовать продавцы в Оренбурге и Крыму. Правда, там яйца дороже — 11,5 и 20 рублей за штуку соответственно.

В ситуацию с ростом цен на яйца, которые относятся к социально значимым продуктам, вмешалась Генпрокуратура. Там пообещали принять меры.