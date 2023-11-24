В России подорожал кофе с бутербродами. Причина кроется в климате

Индекс разработали на основе данных ресурса «Чек индекс». Для расчёта используют средний чек семи популярных товаров: батон (400 г), сыр (200 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), огурцы (500 г), растворимый кофе (95 г), сахар (1 кг).

В конце октября в сравнении с началом месяца средний чек вырос по всем составляющим индекса бутерброда:

батон — на 2,7% (до 38 рублей); сыр — на 3,8% (до 192 рублей); ветчина — 12,8% (до 212 рублей); сливочное масло — на 0,7% (до 154 рублей); огурцы — на 11% (до 91 рубля); кофе — на 0,5% (до 186 рублей); сахар — на 1,6% (до 65 рублей).

По мнению аналитиков, зимой индекс может вырасти ещё больше, так как вырастут траты на продукты, которые в него входят. Но с весенним потеплением вероятен спад.

Ранее в России подорожали угощения для новогоднего стола. Прежде всего речь идёт о курице, яйцах и мандаринах. Яйца нужны почти для каждого салата, курица становится главным блюдом во многих семьях. А запах мандаринов на Новый год всегда добавляет атмосферу праздника.