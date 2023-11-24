В России появилось мороженое со вкусом сливочного пива из «Гарри Поттера»

В «Гарри Поттере» главные герои пили сливочное пиво и регулярно заказывали его в пабе «Три метлы» во время прогулок по деревушке Хогсмид. В 2020 году компания Warner Bros. использовала эту сюжетную деталь и начала продавать реальный напиток под названием «сливочное пиво». В России же придумали просто мороженое со вкусом пива из мира волшебников.

На упаковке нарисованы летящий на метле Гарри Поттер, а также Рон, Гермиона, Малфой и Букля.

Некоторые россияне уже попробовали новинку. «Как только откусываешь немного мороженого, то сразу чувствуется терпкая алкогольная нотка. После неё уже идёт какой-то отдалённый вкус крем-брюле. Это не чистое крем-брюле, но что-то рядом», — написала пользовательница портала irecommend.ru.

«Мороженое вкусное, вкус чем-то напоминает крем-брюле. По вкусу понимаешь, что это сливочное пиво», — говорится в другом отзыве.

Но любое мороженое детям нужно давать с осторожностью. Десерт может быть загрязнён бактериями, что приведёт к инфекциям. Подробнее об опасных продуктах для детей — читайте здесь.