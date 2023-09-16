В России решили повысить налоги на бургеры. С чем это связано
Федеральная налоговая служба (ФНС) вознамерилась увеличить НДС на гамбургеры, чизбургеры и прочий фастфуд до 20%. Вступить в силу изменения должны с 1 октября 2023 года. Сейчас предприниматели должны выплачивать НДС по ставке 10%, однако налоговики сверились с документацией и обнаружили, что бургеры не относятся к товарам, которые облагаются налогом по пониженной ставке.
Информация о поднятии ставки НДС на продукцию ресторанов быстрого питания появилась на официальном сайте ФНС.
Сейчас сэндвичи и прочие бургеры облагаются налогом по ставке 10%, поскольку чисто технически их можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения, и суды в РФ частенько соглашались с таким подходом. Однако налоговики сочли его не вполне приемлемым.
В ФНС отметили, что изделия, относящиеся к фастфуду, с соответствующими кодами группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19 не указаны в перечне №908, в котором перечислены товары, облагающиеся НДС по ставке 10%. А значит, предприниматели обязаны платить 20%-ный налог.
По данным «Интерфакса», в крупных сетях ресторанов «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» намерены полностью следовать новым правилам и платить НДС согласно им. Поднимут ли кафе цены на бургеры, не уточняется.
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